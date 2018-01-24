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穿靴子的花園精靈 香奈兒訂製大秀玩混搭

2018-01-24 12:48聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

法式古典花園裡的詩意花束幻化成人會是什麼模樣？香奈兒用2018春夏高級訂製服系列刻劃了這場夢幻戲碼。巴黎大皇宮變成綠意盎然的發表會場，與會來賓們在噴泉與花徑廊道中欣賞每一件細膩精緻之作，模特兒頭戴花冠與面紗穿梭在花枝樹影中，如同美麗的時尚精靈般優雅亮相。蒞臨看秀的名人包括女星瑪莉詠柯蒂亞、伊莎貝爾雨蓓、香奈兒品牌大使安娜莫格拉莉絲、卡洛琳德麥格雷特及名導蘇菲亞柯波拉等，一同走入這個浪漫迷人的故事中。

御用小男模Hudson Kroenig與模特兒一同壓軸登場。
御用小男模Hudson Kroenig與模特兒一同壓軸登場。
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創意總監卡爾拉格斐以淺粉或白色做為本季設計主調，當中穿插沉穩百搭的黑與飽和色如葉綠色、桃粉、電光藍、霧感檸檬黃等，象徵百花齊放的春日風光。經典斜紋軟呢套裝清新淡雅，外套在背部微微隆起優美弧度，呈直身輪廓或梯型剪裁，配以寬鬆領、新式改良的和服袖以及圓潤肩線，典雅之餘更多了摩登現代時尚氣息，口袋設計也增添俏皮便利性，讓香奈兒女郎行走間更瀟灑率性，被卡爾拉格斐稱為「新姿態the new attitude」。搭配的短裙以開衩細節秀出鮮明色彩的綢緞襯裡，帶出撞色對比效果。多件下擺呈現倒V設計的大衣、外套，配上緊身褲或窄裙，也別有一番層次與剪裁之美。刺繡辮飾裩邊勾勒出外套的廓型與接縫，彰顯精確嚴謹的結構。

飽和亮色系的套裝，以百褶袖、燈籠束口袖帶出復古優雅姿態，絹絲、雪紡和烏干紗更展現輕飄飄的脫俗氣質。飾以亮片、珠子、寶石以及水晶打造的紫藤花、山茶花、三色堇、康乃馨等圖案刺繡、印花，則是出現在長裙、蓬蓬裙、平口洋裝等單品上，混搭立體的花朵、荷葉邊等細節設計，再度強調明媚春日氛圍。連身洋裝高領領片飾以珠寶穗帶，緊身長洋裝覆蓋點綴銀色矽膠辮片刺繡的蕾絲娟紗。壓軸登場的一件純白禮服則是顛覆傳統，運用西裝背心搭長褲的方式，結合羽毛裙襬，完美呈現中性浪漫色彩。

尖頭低跟短靴是本系列重點鞋款，每套造型都以相呼應的元素設計短靴去做搭配。鞋面飾有薄紗或刺繡、多彩編織、亮片等，配以透明鞋跟，無論哪個角度看都搶眼，搭配網紗裙擺時更是混搭帥氣與柔美於一身。而在大衣或外套袖口露出半截的皮革露指手套，或延伸服裝元素打造的透視薄紗袖套，也扮演了舉足輕重的角色，呈現細節魅力。

印花蓬裙展現明媚春日氛圍。圖／香奈兒提供
印花蓬裙展現明媚春日氛圍。圖／香奈兒提供
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尖頭低跟短靴搭配網紗裙擺時更是混搭帥氣與柔美於一身。圖／香奈兒提供
尖頭低跟短靴搭配網紗裙擺時更是混搭帥氣與柔美於一身。圖／香奈兒提供
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壓軸登場的一件純白禮服則是顛覆傳統，運用西裝背心搭長褲的方式，結合羽毛裙襬，完美...
壓軸登場的一件純白禮服則是顛覆傳統，運用西裝背心搭長褲的方式，結合羽毛裙襬，完美呈現中性浪漫色彩。圖／香奈兒提供
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飽和亮色系的套裝，以百褶袖、燈籠束口袖帶出復古優雅姿態。圖／香奈兒提供
飽和亮色系的套裝，以百褶袖、燈籠束口袖帶出復古優雅姿態。圖／香奈兒提供
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多件下擺呈現倒V設計的大衣、外套，配上緊身褲或窄裙，也別有一番層次與剪裁之美。圖...
多件下擺呈現倒V設計的大衣、外套，配上緊身褲或窄裙，也別有一番層次與剪裁之美。圖／香奈兒提供
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巴黎大皇宮變成綠意盎然的發表會場，與會來賓們在噴泉與花徑廊道中欣賞每一件細膩精緻...
巴黎大皇宮變成綠意盎然的發表會場，與會來賓們在噴泉與花徑廊道中欣賞每一件細膩精緻之作。圖／香奈兒提供
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口袋設計也增添俏皮便利性，讓香奈兒女郎行走間更瀟灑率性，被卡爾拉格斐稱為「新姿態...
口袋設計也增添俏皮便利性，讓香奈兒女郎行走間更瀟灑率性，被卡爾拉格斐稱為「新姿態the new attitude」。圖／香奈兒提供
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短裙以開衩細節秀出鮮明色彩的綢緞襯裡，帶出撞色對比效果。圖／香奈兒提供
短裙以開衩細節秀出鮮明色彩的綢緞襯裡，帶出撞色對比效果。圖／香奈兒提供
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平口洋裝混搭立體的花朵、荷葉邊等細節設計，再度強調明媚春日氛圍。圖／香奈兒提供
平口洋裝混搭立體的花朵、荷葉邊等細節設計，再度強調明媚春日氛圍。圖／香奈兒提供
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絹絲、雪紡和烏干紗更展現輕飄飄的脫俗氣質。圖／香奈兒提供
絹絲、雪紡和烏干紗更展現輕飄飄的脫俗氣質。圖／香奈兒提供
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絹絲、雪紡和烏干紗更展現輕飄飄的脫俗氣質。圖／香奈兒提供
絹絲、雪紡和烏干紗更展現輕飄飄的脫俗氣質。圖／香奈兒提供
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巴黎大皇宮變成綠意盎然的發表會場，與會來賓們在噴泉與花徑廊道中欣賞每一件細膩精緻...
巴黎大皇宮變成綠意盎然的發表會場，與會來賓們在噴泉與花徑廊道中欣賞每一件細膩精緻之作。圖／香奈兒提供
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香奈兒
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