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美妝2折起！喚顏凝露500元 SUQQU首度特賣

2018-01-24 12:46聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

美妝水水最期待的特賣會，本周有兩場活動，包括東方美年度特賣會，首度加入大人系美妝品牌SUQQU；臺灣蜜納則打出2折起的優惠，500元的laura mercier喚顏凝露是必敗單品之一。

2018東方美年度特賣會全面4折起，包括Kanebo、RMK、AROMATHERAPY ASSOCIATES、THREE以及首度加入的SUQQU，都打出品牌少有的優惠價，自1月25日起（四）至1月26日（五），在台北市南京東路三段285號11樓，每日11點至19點止，最晚入場時間18:30。推薦商品包括Kanebo ALLIE礦物防曬凝乳雞蛋花 7折、LUNASOL蜜口紅和COFFRET DOR眼影盒5折；RMK底妝為6到7折，其中高效UV輕透粉底液5折；THREE則是6到7折；而首度加入的SUQQU晶采絕色眼彩盤、眼盒和亮澤唇膏都是7折價。

台灣蜜納集團的品牌特賣會自1月24日（三）到1月27日（六），特價2折起，此次聯合特賣會包括laura mercier、貴婦保養品牌RéVive、Dr Sebagh、dr. DNA、TOPICREM以及Odile Lecoin，原價1,500元、3.3折特價500元的「喚顏凝露」，原價1,600元、5折特價800元的「柔光透明蜜粉」，後者限量每人限購5個。特賣期間每日11點到19點為止，每日上午9點30分發放當日號碼牌，每梯次選購時間為20分鐘。此外，今年特賣會也換了地點，位在台北市中山區吉林路26巷26號（逗逗空間）。

RMK液狀粉霜1,550元、特價930元。圖／東方美提供
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雙面魅眼12色眼彩盤，原價2,300元、特價800元。圖／台灣蜜納提供
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RéVive抗老修護日霜，原價7,800元、特價1,560元。圖／台灣蜜納提供
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台灣蜜納集團推出2折起的品牌聯合特賣。圖／台灣蜜納提供
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佳麗寶DEW SUPERIOR潤活優護精純露原價1,850元、特價925元。圖／...
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THREE魅光唇果蜜原價1100元、特價660元。圖／東方美提供
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Kanebo ALLIE EX UV高效防曬凝乳850元、特價595元。圖／東方...
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台灣蜜納集團推出2折起的品牌聯合特賣。圖／台灣蜜納提供
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SUQQU晶采絕色眼盒1,850元、特價1,295元。圖／東方美提供
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柔光透明蜜粉原價1,600元、特價800元（每人限購5個）。圖／台灣蜜納提供
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