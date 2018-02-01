親愛的 我把超能力裝進口袋裡了-- uHandy 行動探索顯微鏡

2018-02-01 11:18 聯合新聞網 有.設計 uDesign



打破笨重、價格高昂、不易使用的設備魔咒，「uHandy」重新打造一個通用室內戶外的行動顯微鏡。無論是天生的自然驚奇，或人造的鬼斧神工，打開裸眼不能看見的微觀世界，取用每個人與生俱備的觀察力、求知慾與好奇心。

小孩，大人都玩出十足的特色與創意。uHandy提供 分享 facebook

在戶外看過各種花草，但精緻的花粉長什麼樣？呼吸的氣孔會開闔嗎？聽說葉子背面才是寶庫，真的嗎？池塘中的魚與蝌蚪，有多少水中生物作伴？蚊子吸血的嘴巴和螞蟻溝通的觸角，好像很脆弱，真的不會斷嗎？家人的襯衫，是如何編織成的？好貴的皮包，是怎樣的材質？彩印的色彩，是如何實現的？添增風味的鹽與胡椒，各有什麼樣的結晶？

uHandy 是一款跟國家地理雜誌、美國科學人雜誌和紐約學校合作過的最新行動顯微鏡。目前推出兩款全新套組 (適用所有的平板和手機)。如果對顯微鏡有一定了解，那uHandy「Duet」行動顯微二重奏，就是專門為你設計的完整解決方案；如果只是好奇但還不熟悉，那 uHandy「Lite」探索顯微鏡，絕對是自用送禮的美好選擇。

行動顯微二重奏讓每個新朋友入手就能開始探索。uHandy提供 分享 facebook

uHandy「Duet」行動顯微二重奏介紹：

uHandy「Duet」，不單只是單純的顯微鏡，而是致力從攜帶、採集、快製水樣/乾樣、觀察、拍攝、錄影、量測、紀錄、收納等等，一整個歷程的完整方案。

以鏡頭為例，內含高低倍率兩個鏡頭：低倍利用環境光源，對直接觀察立體表面的細緻紋理，例如衣服、種子、水中生物等，友善好用(拿來看自己的皮膚狀況也可以喔~ )。高倍倍率更高，但不因此回到傳統繁瑣的操作程序，堅持依舊直觀操作，一裝到位。搭配特製光源鏡台，可以看到薄、透光的切片，例如葉片表皮、蝴蝶翅膀等，結果絕對專業！當兩個鏡頭同時使用，更是顛覆傳統顯微鏡的全新境界，uHandy 每個零配件，都有因應此場景的配套設計思維 -- 不要說小孩，大人都玩出十足的特色與創意。

重新打造戶外行動顯微鏡！uHandy提供 分享 facebook

其次，uHandy 一方面相容於傳統的長方玻片，一方面開發出簡單優質的「採樣貼片」，即黏即看，人人都會做。看完後，直接貼到收集簿，旁邊加上筆記，順手完成了收集、記錄、歸檔一連串的動作。一本薄薄的收集簿，可以收納近千片的樣本，不再要一整個抽屜的空間，既重也不方便尋找、攜帶。安全更是附加優點，不再擔心玻片破掉割傷手！

每一次採樣不再費心準備，輕巧裝入背包。uHandy提供 分享 facebook

在便於攜帶、使用之餘，當然沒有忽略採集工具（鑷子、滴管、培養皿、樣品瓶等等）、收納盒、隨身束口袋、及許多的採樣貼片 (內附180片)，讓你不需費心準備，精巧輕便揣入背包，就可以豪邁的隨時隨地使用超能力~

uHandy「Lite」探索顯微鏡介紹：

如果您是好奇但還不熟悉顯微鏡，或者是為了年紀較小的小朋友準備， 「Lite」是一個相當適合的自用送禮選擇！裡面包含低倍鏡組，180 張採樣貼片貼紙跟收集簿。為低倍鏡特製的鏡頭前蓋，讓每個新朋友入手就能開始探索。

讓每一次探索更加精彩！uHandy提供 分享 facebook

當採樣貼紙沾黏取樣後，平貼前蓋上，卡入低倍鏡就自動對好焦距，直接清晰觀測！無需像傳統顯微鏡的使用，來回找樣、調焦。 若是立體的物品，例如想看各式筆尖，這時不須前蓋，讓筆尖可以深入，微調位置，就可以看到各處的細節。 若有池塘水，滴一滴在前蓋上的定製凹槽內(若貼上採樣貼片，立即鎖水防漏)，就可以觀察水裡面游來游去的生物。真的很酷。

打開裸眼不能看見的微觀世界。uHandy提供 分享 facebook

最後準備外出探索時，先下載uHandy 的 App ，讓每一次戶外摸索不但可使用建置觀察時會用到的諸多功能外，更提供完整使用教學和 50 種靈感線索，讓每一次探索都更加豐富精采！