冬令進補也要吃巧！麻油雞變湯包 吃一口就好溫暖

2018-01-24 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



冬令吃補，更要吃創意。台北威斯汀六福皇宮、六福萬怡酒店，以及台北福華大飯店均推出冬季食補料理，除了有台式古早味、經典料理之外，還有融合台灣、上海風格的創意料理。

台北威斯汀六福皇宮留園上海料理，今年首創將台灣料理融合上海烹調手法，推出冬鴨潤補絲綢湯、麻油雞上海湯包兩項料理。其中冬鴨潤補絲綢湯，即為薑母鴨結合醃篤鮮的創意料理。另外六福萬怡酒店粵亮廣式料理也推出經典粵式火鍋「鏗鏘鍋」。

冬鴨潤補絲綢湯嚴選2個月大的宜蘭仔鴨，以北港黑麻油爆炒苗栗本土老薑，結合上海料理獨有的「濃湯」醃篤鮮，其湯底使用老母雞、雞腳、豬後腿、赤肉、豬皮等多種食材共同熬煮，以100公斤水熬煮成40公斤的濃湯，再放入中藥及沙漠人蔘、米酒提味，全鴨售價1880元，半鴨售價980元。

麻油雞上海湯包則是將經典上海湯包融合台灣麻油雞入餡，將麻油雞和新鮮雞腿以5:5的比例做成餡料，再添入麻油雞湯凍。湯包保有麻油香氣，每籠6顆售價460元。鏗鏘鍋選用北海道干貝及老母雞熬24小時釀為雞湯底，再將各式海鮮放在陶鍋上的蒸籠，以水蒸氣炊煮，讓海鮮釋放出精華再滴入湯裡，可嚐到海味甘甜，最後再放入大量蔬菜，一次嚐盡湯頭變化的滋味。

台北福華大飯店台菜餐廳蓬萊邨，即日起推出古早味的魷魚螺肉蒜鍋、蕃茄肉醬排骨鍋、蕃茄肉醬排骨鍋等多款鍋物，還有多款季節限定的鍋物，每份840～1,000元。

福華表示，針對想要進補的民眾，季節限定的何首烏雞鍋，使用多種藥材燉煮，可補氣造血，是極佳的補身湯品；麻油雞鍋則選用去骨雞腿肉，搭配黑麻油、老薑入鍋，湯頭富麻油香與酒香。另外養生蘋果菇鍋使用了美白菇、杏鮑菇等6種菇類，搭配雞高湯、枸杞與蘋果乾等食材，符合現代人的用餐趨勢。