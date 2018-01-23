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香奈兒CHANEL 霸氣獅子魂大爆發

2018-01-23 23:45聯合報 記者孫曼／專題報導

Dazzling項鍊，18K黃金鑲嵌32顆黃色綠柱石共重約111.18克拉及45...
Dazzling項鍊，18K黃金鑲嵌32顆黃色綠柱石共重約111.18克拉及454顆鑽石。價格未定。 圖／香奈兒提供
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香奈兒於巴黎高級訂製服周期間（1月19日至1月26日），發表全新的頂級珠寶系列L'Esprit du Lion，以香奈兒女士所屬的獅子座為創作的發想，並從嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）女士位於巴黎康朋街31號Coco Apartment寓所內的獅子陳設擷取靈感，展現獅子的王者風姿。全系列共53款頂級珠寶作品，預計4月中抵台巡展。

香奈兒女士與其公寓內的獅子擺設。 圖／香奈兒提供
香奈兒女士與其公寓內的獅子擺設。 圖／香奈兒提供
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創作迷戀獅子圖騰 反映內心

誕生於1883年8月19日的香奈兒女士，星座是獅子座。香奈兒女士曾經說過：「我誕生在獅子座，所以我就和獅子一樣，運用爪子保護自己免於受到傷害。」獅子為萬獸之王，是尊貴和力量的象徵。驕傲的王者獅子代表了她畢生對自由的渴望，亦反映了她的內心世界。

Dazzling腕表，18K黃金鑲嵌338顆鑽石。價格未定。 圖／香奈兒提供
Dazzling腕表，18K黃金鑲嵌338顆鑽石。價格未定。 圖／香奈兒提供
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Dazzling項鍊，18K黃金鑲嵌32顆黃色綠柱石共約111.18克拉及454...
Dazzling項鍊，18K黃金鑲嵌32顆黃色綠柱石共約111.18克拉及454顆鑽石。價格未定。 圖／香奈兒提供
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事實上，鍾愛幸運標誌、符號、數字的香奈兒女士，也在獅子的圖騰中找到源源不絕的創作靈感：她將獅子融入於時裝配件的創作中，化為套裝鈕扣，或裝飾包包的扣環。直到2012年，獅子首次在香奈兒珠寶創作的巧思中，躍升為珠寶的創作符碼。次年，香奈兒推出頂級珠寶「Sous le Signe du Lion」系列，全系列的創作靈感，正是向香奈兒女士的星座─獅子座致敬。華麗而高貴的獅子，展開雙翼的威風凜凜形象，正是香奈兒女士最愛造訪的城市─威尼斯（Venice）的象徵。不論是具體的雕塑或圖騰般的獅子，各種姿態的獅子展現了香奈兒珠寶嶄新而豐沛的可能性，也讓香奈兒女士生命中的獅子故事，廣為流傳。

Commanding戒指，18K白金鑲嵌5.28克拉主鑽，以及286顆鑽石。價格...
Commanding戒指，18K白金鑲嵌5.28克拉主鑽，以及286顆鑽石。價格未定。 圖／香奈兒提供
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新品融入英式鍊節 更顯風範

2018年伊始，全新的「L'esprit du Lion」亮相，展開了一個嶄新的年代。有別以往著重於獅子的形態與符碼，「L'esprit du Lion」頂級珠寶系列闡述獅子的性格與特質：香奈兒珠寶創意工作室重新詮釋香奈兒女士寓所中鍍金青銅的獅子雕塑，以利爪踩著地球的桀驁姿態，充滿權威與征服世界的霸氣，更象徵著香奈兒女士大膽自由、奔放不羈的精神。

Commanding可轉換式項鍊，18K白金鑲嵌463顆鑽石。鍊身及橢圓形切割鑽...
Commanding可轉換式項鍊，18K白金鑲嵌463顆鑽石。鍊身及橢圓形切割鑽石可直接做短項鍊，再串接獅子流蘇即為Y字鍊，獅子身形的綴飾可單獨成為胸針。價格未定。 圖／香奈兒提供
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例如極具分量感的「Commanding」子系列，爪子放在鑽石球上的獅子極具分量感，散發天生不被馴服的權威氣質。透過不同方式，可巧妙轉化為項鍊、Y字鍊、或胸針等不同方式配戴，各種角度讓光線流動於獅身所鑲嵌的各種不同車工鑽石之間，充分展現光影璀璨效果。

Dazzling耳環，18K黃金鑲嵌4顆黃色綠柱石共約26.69克拉及39顆鑽石...
Dazzling耳環，18K黃金鑲嵌4顆黃色綠柱石共約26.69克拉及39顆鑽石。價格未定。 圖／香奈兒提供
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Dazzling戒指，18K黃金鑲嵌6.49克拉綠柱石及192顆鑽石。價格未定。...
Dazzling戒指，18K黃金鑲嵌6.49克拉綠柱石及192顆鑽石。價格未定。 圖／香奈兒提供
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而鍊節造型的全新設計元素，更強化了獅子性格特質及展現其權威風範。鍊節靈感來自於當年香奈兒女士的斜紋軟呢套裝設計，她大膽融入英國紳士風格訂製西服中的鍊節元素。全新的珠寶作品「Dazzling」中，威凜的獅子搭配鍊節成項鍊，並能轉換成手鍊配戴，完美對稱的設計活潑且摩登；類似指間戒的開放式戒指設計，讓色澤濃郁的黃色綠柱石彷彿懸浮於指間，不對稱的耳環更激發配戴的創意靈感，是非常香奈兒的當代設計。

香奈兒珠寶
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