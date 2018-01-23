親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

美國肯塔基州中學槍響一死多傷 槍手遭拘留

生鮮海陸 年菜一站購足

2018-01-23 23:19聯合報 記者陳立儀／台北報導

勝崎生鮮澳洲日本種M9＋極厚切和牛牛排5片組 ，momo購物網1月31日前折扣價...
勝崎生鮮澳洲日本種M9＋極厚切和牛牛排5片組 ，momo購物網1月31日前折扣價1,288元。 圖／momo購物網提供
分享

近年來大眾生活及消費習慣改變．辦年貨不再只能到傳統實體通路，不僅免奔波、一站購足的網購逐漸成為重要消費途徑，採購時間也愈來愈提早。看準農曆春節採買需求，網購平台紛紛祭出生鮮食材限時下殺，還有業者結盟便利商店低溫店取，解決以往冷凍商品只能宅配、取貨時間限制等問題。

PChome線上購物「阿榮嚴選年貨盛宴」天天開播，挪威鯖魚、智利鮭魚、天使蝦、生...
PChome線上購物「阿榮嚴選年貨盛宴」天天開播，挪威鯖魚、智利鮭魚、天使蝦、生干貝及北海道白老牛肋眼牛排等高檔海鮮及頂級肉品大受歡迎。 圖／PChome線上購物提供
分享

PChome線上購物今年年貨檔期提前至1月初開跑，整體食品備貨量較平日增加5成，尤其年菜、生鮮食材的買氣受惠於首度跨界合作的「阿榮嚴選年貨盛宴」直播節目，近一周年菜及生鮮食材的銷量較去年同期成長超過1倍，其中又以挪威鯖魚、智利鮭魚、天使蝦、生干貝、北海道白老牛肋眼牛排等高檔海鮮及頂級肉品最受歡迎，在天天開播的4小時直播區間，客單價以3,000～6,000元上下居多，更有人一晚就消費了上萬元。「阿榮嚴選年貨盛宴」將持續開播至2月7日。

和牛、帝王蟹、天使紅蝦 頂級食材買氣旺

momo購物網生鮮食材銷售較平日成長約4成，尤其日本和牛、帝王蟹、天使紅蝦、烏魚子、大干貝等頂級生鮮食材買氣最旺，因此特別成立「momo生鮮超市」館，祭出年貨生猛海陸只要888元、烏魚子大賞限時破盤5折起、頂級和牛特輯5折起等優惠。momo摩天商城生蠔、龍蝦、帝王蟹等銷售也大幅成長，即日起舉辦金狗迎春活動，推出生猛海鮮、團圓圍爐鍋底、新春佳餚等下殺折扣，再加碼指定店家或商品滿2,000折200元。

根據momo購物網統計，「頂級」是今年過年消費者採買生鮮食材的關鍵字，高檔肉品銷售成長近1倍、頂級海鮮也有約8成的漲幅，熱銷前五名為優鮮配金牌野生烏魚子、海鮮王特級野生大干貝、優鮮配頂級XL巨無霸天使紅蝦、勝崎生鮮M9＋極厚切和牛牛排、美福PRIME頂級老饕嫩肩牛排。

好吃市集搶攻冷凍宅商機，低溫店取讓生鮮網購更便利。 圖／好吃市集提供
好吃市集搶攻冷凍宅商機，低溫店取讓生鮮網購更便利。 圖／好吃市集提供
分享

生鮮電商平台 結盟便利商店取貨

今年生鮮電商平台全面發酵，生鮮商品的消費高頻次及高回購率，將為電商挹注強勁成長動能。創業家兄弟已提前布局，去年好吃市集訂單量成長1.2倍，去年底更搶先結盟全家便利商店低溫店取，迎接年節出貨物流高峰，便利商店低溫店取也將發揮最大功效，透過3,100個巷口大冰箱提供完善的取貨服務，春節前加碼取貨登記送Let’s Cafe中熱拿鐵、滿兩件再送LINE Points50點。

年貨momo低溫
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

媲美專櫃級光感！兩款最新開架鏡光唇膏你一定要試試

2018-01-23 19:00

COACH 幽默混搭 懷舊塗鴉跳上身

2018-01-24 00:40

冬令進補也要吃巧！麻油雞變湯包 吃一口就好溫暖

2018-01-24 00:30

香奈兒CHANEL 霸氣獅子魂大爆發

2018-01-23 23:45

安特曼首度來台特展 重新演繹瓷雕之父作品「愛的聖殿」

2018-01-23 23:11

信義A7市集變摩天樓 打造媲美表參道時尚街景

2018-01-23 19:54

寶詩龍珠寶數位展覽 蕭邦新作蕾絲華服

2018-01-23 19:11

春節飯店訂房旺！台南除夕到初三預訂住房率逾7成

2018-01-23 18:14

麥當勞明調整餐點價格 主餐麥脆雞、AB配餐均漲4元

2018-01-23 18:03

多功能食物調理機新品登台 新手也能秒變料理神手

2018-01-23 18:02

微風超市獨賣山形和牛 限量只有不到20公斤

2018-01-23 17:33

孫芸芸搶頭香 COACH米妮限量包26日開賣

2018-01-23 16:58

大師鋼琴藝術節 20位鋼琴大師攜手演出

2018-01-23 16:58

奶茶新星再出招！獨家百分百鮮奶零添加 單純美味！

2018-01-23 16:42

徜徉粉紅花海！淡水天元宮三色櫻花7成綻放

2018-01-23 16:34

鬼才設計師聯手Palladium 回收物變身超夯潮鞋

2018-01-23 16:22

宋慧喬風衣遮孕肚？ 亮麗度慘輸真孕婦Chiara一條街

2018-01-23 16:16

咆哮犬、夏威夷與玫瑰 幻遊COACH創意視界

2018-01-23 15:08

女子愛吃／台南人情咖啡店 巧遇台日情侶的真心款待

2018-01-23 15:08

女子選物／默默熱賣 女子衣櫃都該有的一款內衣

2018-01-23 14:44

不當霉男女 除濕機這樣挑

2018-01-23 14:06

寢具超值特賣出清 進口床組2折起

2018-01-23 13:36

一機在手悠遊台灣燈會 百萬名車消費抽大獎

2018-01-23 12:15

連假出國玩去！精選7項讓旅途更輕鬆的助遊小物

2018-01-23 09:15

詢問度破表 春夏紅遍IG話題美鞋

2018-01-22 22:22

南部空汙嚴重 個人清淨機熱賣

2018-01-22 21:32

百貨旺旺卡利High 過年吃喝也能賺禮券

2018-01-22 21:19

跟著年度色走！「紫彩」映居家

2018-01-22 21:17

美國演員工會獎 新生代女星「粉」成一片

2018-01-22 17:20

全新16種可愛徽章 洞洞小羊皮摺疊包俏皮開賣

2018-01-22 17:19

Hedi Slimane入主CÉLINE 網友一片倒齊看衰

2018-01-22 17:17

全球瘋搶的GIGI、媚比琳聯名彩妝 屈臣氏開賣

2018-01-22 16:59

巴黎男裝周／dunhill前進巴黎辦秀 Lanvin交出夢幻作品

2018-01-22 14:46

水原希子躺地拍照 向日本傳奇超模致敬

2018-01-22 14:41

人氣品牌推狗年限定包裝 茶葉、咖啡禮盒走藝術風

2018-01-22 14:30

引進姜虎東烤肉餐飲集團驚傳倒閉 11家店全關

2018-01-22 10:47

優人物／晶華領航人潘思亮 跨界「食」驗 餐飲是新奢華

2018-01-22 00:00

針對你個人基因訂做的保養品 你用過嗎？

2018-01-21 20:39

紅唇搭愛心 情人節飾品獻上熱情之吻

2018-01-21 17:05
看更多

熱門文章

東京大雪受害 師大教授怒批全日空丟包登機口不給退關

2018-01-23 08:04

擺脫月光族命運先丟5樣東西？ 律師發文打臉

2018-01-23 11:59

開22K被求職者封鎖臉書 早餐店老闆取暖被打腫臉

2018-01-23 13:51

出遊注意！觀光局公布黑名單 這52間旅行社不要去

2018-01-23 18:41

好市多進口智利藍莓、韓國草莓驗出農藥 全數退運

2018-01-23 11:45

吳德榮：下周二到下周四氣溫將降至最低

2018-01-23 06:19

初二不准回娘家！她被要求陪已出嫁大姑二姑吃飯

2018-01-23 19:50

「被加班」成常態 麥當勞員工上10多天班崩潰喊累

2018-01-23 10:12

日大雪苦案整理包／機場變難民營 台旅客受困17小時疲憊記

2018-01-23 11:02

麥當勞明調整餐點價格 主餐麥脆雞、AB配餐均漲4元

2018-01-23 18:03

陳啟瑞條款 高公局將修法縮減路肩待援時限

2018-01-23 10:52

自備餐具吃麥當勞被狂盯「不舒服」 網友讚：這樣做就對了

2018-01-23 10:46

南部紅害未了 環團批：犧牲南部人的肺

2018-01-23 05:04

捷運板南線列車異常 至少300人受影響

2018-01-23 09:52

大陸冷氣團來襲 28日全台低溫12度

2018-01-23 05:01

愛情裡太自我感覺良好 暖男丈夫受不了選擇離婚

2018-01-23 10:46

影／千人揮毫場面超壯觀 空拍照猶如對岸高考

2018-01-23 15:04

進口藍莓草莓農藥超標 好市多全聯上榜

2018-01-23 16:27

強烈大陸冷氣團來襲 下周一低溫10度

2018-01-23 18:45

特約拖救車愛宰肥羊？ 高公局：辨真偽、可申訴

2018-01-23 11:44

祖孫之間／外孫的秘密

2018-01-23 06:00

未足額提撥勞退舊制 某公司遭罰9萬補繳2億

2018-01-23 15:22

生活的風景／相遇，剛剛好

2018-01-23 06:00

女性心聲／沒有母奶的快樂媽媽

2018-01-23 06:00

林務局收回前夕 阿里山森鐵今下午出軌

2018-01-23 15:46

大雪昨襲東京 兩年前的今天...霸王寒流襲台

2018-01-23 14:47

統一發票周四開獎 上期還有4位幸運兒未現身

2018-01-23 06:01

單周又死14人 流感進入高峰期

2018-01-23 14:12

宋慧喬風衣遮孕肚？ 亮麗度慘輸真孕婦Chiara一條街

2018-01-23 16:16

護理師交班時間算「作功德」 嘉基工會協商成功列加班

2018-01-23 11:55

退休樂觀老師 70年後寫書找回愛

2018-01-23 13:10

周四前北偏涼南較暖 周五周日各一波冷空氣南下

2018-01-23 08:15

妙齡女怕胖拒吃藥 甲狀腺風暴兩天就喪命

2018-01-23 12:09

轉身就忘記？愛承諾卻不常兌現的星座男

2018-01-23 08:48

櫻花盛開好美！平菁街42巷化身「粉紅花海」世界

2018-01-23 20:09

【Desire 塔羅占星】2月塔羅生命靈數運勢分析

2018-01-23 13:29

健檢25年查出早期壺腹癌 病患：值得了

2018-01-23 10:14

因應淡海輕軌通車 新北將設捷運警察

2018-01-23 09:52

冬令進補吃薑母鴨、羊肉爐 這些族群要當心

2018-01-23 18:47

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top