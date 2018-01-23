生鮮海陸 年菜一站購足

2018-01-23 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／台北報導



勝崎生鮮澳洲日本種M9＋極厚切和牛牛排5片組 ，momo購物網1月31日前折扣價1,288元。 圖／momo購物網提供 分享 facebook

近年來大眾生活及消費習慣改變．辦年貨不再只能到傳統實體通路，不僅免奔波、一站購足的網購逐漸成為重要消費途徑，採購時間也愈來愈提早。看準農曆春節採買需求，網購平台紛紛祭出生鮮食材限時下殺，還有業者結盟便利商店低溫店取，解決以往冷凍商品只能宅配、取貨時間限制等問題。

PChome線上購物「阿榮嚴選年貨盛宴」天天開播，挪威鯖魚、智利鮭魚、天使蝦、生干貝及北海道白老牛肋眼牛排等高檔海鮮及頂級肉品大受歡迎。 圖／PChome線上購物提供 分享 facebook

PChome線上購物今年年貨檔期提前至1月初開跑，整體食品備貨量較平日增加5成，尤其年菜、生鮮食材的買氣受惠於首度跨界合作的「阿榮嚴選年貨盛宴」直播節目，近一周年菜及生鮮食材的銷量較去年同期成長超過1倍，其中又以挪威鯖魚、智利鮭魚、天使蝦、生干貝、北海道白老牛肋眼牛排等高檔海鮮及頂級肉品最受歡迎，在天天開播的4小時直播區間，客單價以3,000～6,000元上下居多，更有人一晚就消費了上萬元。「阿榮嚴選年貨盛宴」將持續開播至2月7日。

和牛、帝王蟹、天使紅蝦 頂級食材買氣旺

momo購物網生鮮食材銷售較平日成長約4成，尤其日本和牛、帝王蟹、天使紅蝦、烏魚子、大干貝等頂級生鮮食材買氣最旺，因此特別成立「momo生鮮超市」館，祭出年貨生猛海陸只要888元、烏魚子大賞限時破盤5折起、頂級和牛特輯5折起等優惠。momo摩天商城生蠔、龍蝦、帝王蟹等銷售也大幅成長，即日起舉辦金狗迎春活動，推出生猛海鮮、團圓圍爐鍋底、新春佳餚等下殺折扣，再加碼指定店家或商品滿2,000折200元。

根據momo購物網統計，「頂級」是今年過年消費者採買生鮮食材的關鍵字，高檔肉品銷售成長近1倍、頂級海鮮也有約8成的漲幅，熱銷前五名為優鮮配金牌野生烏魚子、海鮮王特級野生大干貝、優鮮配頂級XL巨無霸天使紅蝦、勝崎生鮮M9＋極厚切和牛牛排、美福PRIME頂級老饕嫩肩牛排。

好吃市集搶攻冷凍宅商機，低溫店取讓生鮮網購更便利。 圖／好吃市集提供 分享 facebook

生鮮電商平台 結盟便利商店取貨

今年生鮮電商平台全面發酵，生鮮商品的消費高頻次及高回購率，將為電商挹注強勁成長動能。創業家兄弟已提前布局，去年好吃市集訂單量成長1.2倍，去年底更搶先結盟全家便利商店低溫店取，迎接年節出貨物流高峰，便利商店低溫店取也將發揮最大功效，透過3,100個巷口大冰箱提供完善的取貨服務，春節前加碼取貨登記送Let’s Cafe中熱拿鐵、滿兩件再送LINE Points50點。