安特曼首度來台特展 重新演繹瓷雕之父作品「愛的聖殿」

2018-01-23 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／專題報導



美國瓷藝雕塑家克麗絲．安特曼（Chris Antemann），應國裕企業邀請來台展出一系列鉅作。 圖／國裕企業提供 分享 facebook

「歐洲第一名瓷」德國麥森的偉大雕塑家昆德勒（Johann JoachimKändler）影響力至今無與倫比，甚至在400年後，遠渡重洋啟發了一位美國女雕塑家克麗絲．安特曼（Chris Antemann），這位瓷器藝術界新一代的女大師，應國裕公司之邀即將首度登台，來看兩位大師的跨世代瓷藝對話！

有歐洲瓷器雕塑之父美譽的昆德勒，自從1731年加入麥森瓷工坊後，便把終身奉獻給瓷藝創作，從早年的宗教聖殿、戰爭英雄等傳統創作主題，到其任職麥森創意總監後，開始將題材觸角伸及到鳥獸餐具、人物與玩偶等造型藝術，從此奠定雕塑大師地位。

而昆德勒大師的作品在數百年後，竟意外感動一位美國女雕塑藝術家─克麗絲．安特曼，1960年出生於美國俄勒岡州，安特曼在13歲時就展現不凡的藝術天分，完成了人生第一個黏土雕塑作品，還因此獲得地方媒體的報導。

在她往後的求學過程中，雖然廣泛涉獵各種藝術，最終還是回到當初的最愛「雕塑」。並在歐洲巴洛克的雕塑風格中，發現了自我的藝術情感，而且獨鍾人物造型的創作。

2012年，克麗絲．安特曼應邀參加德國麥森瓷工坊著名的藝術工作室計畫，展開與麥森瓷工坊傑出的藝術家們密切合作，創作獨特的作品和一系列限量版雕塑。許多創作靈感源自麥森瓷工坊歷史悠久的藝術作品，更不乏向大師昆德勒致敬的經典之作。

安特曼以伊甸園為隱喻創作的「愛的聖殿」。 圖／國裕企業提供 分享 facebook

安特曼以亞當與夏娃所在的伊甸園為題材，創作「禁果集」(Forbidden Fruit)系列。這套雕塑集包括五大主題：華麗晚宴、愛的聖殿、水果金字塔、歡樂之園以及天堂的吊燈。

新版「愛的聖殿」以簡樸的洛可可風，重新詮釋美妙天真的少男美女奢華聚會。 圖／國裕企業提供 分享 facebook

跨越400年 重新演繹瓷雕之父作品

其中最精采的莫如昆德勒在1750年問世的創作「愛的聖殿」，現藏於法蘭克福應用美術館的大師鉅作，將巴洛克藝術的典雅品味，完美呈現。安特曼則以當代一位女性藝術家的角度，重新演繹創作具有自己特色的5英尺版本的「愛的聖殿」，透過作品相互對照，可以看出兩位不同時代的藝術家，對於天堂、愛情的憧憬與想像。安特曼承襲了新藝術的風格，並將之投射在雕塑藝術上，也讓「愛的聖殿」在面世400年後，又有另一番全新面貌誕生於世人面前。

安特曼這系列被藝術界視為裝置宏偉、重塑經典和穿越古今藝術時空的偉大創作。先前曾於紐約藝術與設計博物館、加州克羅克美術館等地展出，今年下半年還將轉赴俄羅斯裝飾藝術館，以及大名鼎鼎的聖彼得冬宮美術館展出。

為讓喜愛藝術的民眾有機會親眼目睹克麗絲．安特曼的「愛的聖殿」(Temple)及「華麗晚宴」(Dinner Party)等世界級的宏偉創作，國裕公司特別費盡心力爭取大師作品來台。

展覽將於1月26日到3月31日，在國裕總部(內湖區舊宗路一段319號5樓)的博物館盛大展出，開展當天安特曼大師及德國麥森總部高層都將出席，與貴賓一同欣賞令人為之震撼的美瓷藝術。