COACH 幽默混搭 懷舊塗鴉跳上身

2018-01-24 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／專題報導



Parker包(左)和男款Dylan，是本季新單品。 記者陳瑞源／攝影 分享 facebook

COACH發表2018春季的1941系列，結合八○年代美國街頭藝術家凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉作品，是本季核心元素，大草原的細緻花卉成為包款的標誌設計，而C字logo的回歸，也讓COACH粉眼睛一亮，為Dinky包和鑰匙圈帶來懷舊而創新的風貌。

Keith Haring Barking Dog包款，售價23,800元。 圖／COACH提供 分享 facebook

男士徽章Dylan包款，售價23,800元。 圖／COACH提供 分享 facebook

巧克力色打磨男裝皮革外套，售價59,800元。 圖／COACH提供 分享 facebook

本季女裝以鑲嵌復古水晶上衣、玫瑰金鉚釘的緞面飛行夾克，和絲質與蕾絲飾邊襯裙洋裝為主要單品，融合帥氣中性與甜美女孩的雙重特質，丹寧夾克延續拼布風格加上凱斯哈林塗鴉，咆哮犬（Barking Dog）和三眼怪都有幽默呈現，或翻毛夾克以粉色、膚色拼接，都表現了隨性混搭的美式悠閒風格。男裝的柔軟麂皮夾克、三○年代風格的夏威夷印花襯衫，是最點睛的新品，Bleecker後背包以及Metropolitan公事包，都以馬具延伸出大金屬釦環裝飾，作為本季風格；女士手袋則首推全新的絎縫Parker，Camera、Charlie和Dinky、Mailbox則有嶄新的輪廓。

此外，包款裝飾混搭了Tea Rose、Rexy、凱斯哈林圖騰等輕快美式風格，別有趣味，kisslock的彈釦設計普遍運用於包袋的兩側或後側，也是讓人驚喜的細節，並具有置物小隔間的實用功能；C字logo則轉為包款壓印的圖紋，讓品牌的資深粉絲會心一笑，並以光澤柔軟的皮革帶來更輕盈的包身；在Tea Rose部分則以均衡建築的樣貌，鑲嵌在Dinky包款兩側，對稱工整，是亮眼點綴。