一機在手悠遊台灣燈會 百萬名車消費抽大獎

2018-01-23 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



2018台灣燈會下月16日(大年初一)在嘉義縣太保市登場，首創高科技燈區無現金市集，在這裡只能使用行動支付、電子票證或信用卡，其中一見購支付業，結合在地伴手禮業者，祭出進口福斯汽車價值120萬元休旅車消費抽獎，不限消費額都可抽獎吸睛，今天上午縣長張花冠與經濟部中小企業處長吳明璣等來賓，共同為台灣燈會科技嘉藝燈區宣傳。

燈會史首次導入嗶經濟行動支付服務，作伴手禮、美食區及胖卡餐車付款方式，並在第三島區打造無現金市集，燈會首次四家電子票證:悠遊卡，一卡通，icash，happy cash同時合作亮相，展區導入多種電子錢包。

經濟部中小企業處與嘉義在地優質店家合作，在「i憩頭@台灣燈會」APP推廣燈會小旅行與伴手禮特賣，提供電動機車抽獎。故宮南院前方第四島區延續無現金市集多元支付服務，由中小企業處「數位關懷普及計畫」及「普及中小企業數位寬頻應用計畫」打造「多元支付一條街」。

科技嘉藝燈區位在太子大道四個島區段，燈光設計邀請知名音樂人林強創作神木主題音樂，利用聚光燈、雷射光，重現高聳入雲端的阿里山神木意向，與太子大道拱門定時灑水祈福水幕燈光秀，接著有未來科幻感「時空廊道」，光環境電腦控制配合音樂演出，由曾獲世界知名劇場燈光設計銅牌獎的莊知恆燈光設計師操刀，將室內劇場搬到室外。