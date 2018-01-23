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一機在手悠遊台灣燈會 百萬名車消費抽大獎

2018-01-23 12:15聯合報 記者魯永明╱即時報導

2018台灣燈會下月16日(大年初一)在嘉義縣太保市登場，首創高科技燈區無現金市集，在這裡只能使用行動支付、電子票證或信用卡，其中一見購支付業，結合在地伴手禮業者，祭出進口福斯汽車價值120萬元休旅車消費抽獎，不限消費額都可抽獎吸睛，今天上午縣長張花冠與經濟部中小企業處長吳明璣等來賓，共同為台灣燈會科技嘉藝燈區宣傳。

燈會史首次導入嗶經濟行動支付服務，作伴手禮、美食區及胖卡餐車付款方式，並在第三島區打造無現金市集，燈會首次四家電子票證:悠遊卡，一卡通，icash，happy cash同時合作亮相，展區導入多種電子錢包。

經濟部中小企業處與嘉義在地優質店家合作，在「i憩頭@台灣燈會」APP推廣燈會小旅行與伴手禮特賣，提供電動機車抽獎。故宮南院前方第四島區延續無現金市集多元支付服務，由中小企業處「數位關懷普及計畫」及「普及中小企業數位寬頻應用計畫」打造「多元支付一條街」。

科技嘉藝燈區位在太子大道四個島區段，燈光設計邀請知名音樂人林強創作神木主題音樂，利用聚光燈、雷射光，重現高聳入雲端的阿里山神木意向，與太子大道拱門定時灑水祈福水幕燈光秀，接著有未來科幻感「時空廊道」，光環境電腦控制配合音樂演出，由曾獲世界知名劇場燈光設計銅牌獎的莊知恆燈光設計師操刀，將室內劇場搬到室外。

第二島區「235大樂團」，縣府延攬知名二三設計負責人蘇巧純規劃，設計系列可玩、可發出不同聲音的多媒體互動燈件，復古又不俗的歡樂氛圍。科技體驗燈會，提供全景空拍及720度環景拍攝製作VR影片，讓年長及行動不便民眾戴VR眼鏡體驗燈區。

嘉義縣長張花冠(左)與經濟部中小企業處長吳明璣(右)，共同為台灣燈會科技嘉藝燈區...
嘉義縣長張花冠(左)與經濟部中小企業處長吳明璣(右)，共同為台灣燈會科技嘉藝燈區無現金交易的購物機宣傳。記者魯永明／攝影
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2018台灣燈會科技燈區，智冠科技公司找模特兒介紹智付寶手機支付APP。記者魯永...
2018台灣燈會科技燈區，智冠科技公司找模特兒介紹智付寶手機支付APP。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長張花冠(前左)為台灣燈會科技嘉藝燈區，無現金交易的在地伴手禮及百萬進口休...
嘉義縣長張花冠(前左)為台灣燈會科技嘉藝燈區，無現金交易的在地伴手禮及百萬進口休旅車抽獎大禮宣傳。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長張花冠(左)為台灣燈會科技嘉藝燈區無現金交易的在地伴手禮宣傳。記者魯永明...
嘉義縣長張花冠(左)為台灣燈會科技嘉藝燈區無現金交易的在地伴手禮宣傳。記者魯永明／攝影
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