詢問度破表 春夏紅遍IG話題美鞋

2018-01-22 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



春夏有哪些鞋履引起話題呢？浮誇塗鴉、性感鏤空、精品運動鞋以及寶石鑲嵌的鞋款，都是大行其道的潮流美鞋。

毛毛鞋繼續威

毛茸茸的鞋子在視覺上讓人有溫暖的療癒感，尤其最近氣候多變，在天冷的時候特別想要暖融的鞋履，鄭秀文在IG上哀嘆要早起工作，也特別標註了腳上穿的Chloé，感覺有安慰到清早上工的天后，還拍了短影片上傳，這雙2018早春的靴款，沿襲品牌經典的波西米亞風情、大地色系的浪漫，打造桀驁不拘的Boho Style，釘釦、寬鞋帶的設計，讓整雙鞋有著娃娃般的稚拙，個性獨具。

RENE CAOVILLA的平底鞋也首度選用皮草和流行的絨面做為素材，鑲嵌水晶和珍珠，在高級面料的層次堆疊下，讓平底鞋變得亮眼；走宮廷風的MULBERRY，則是以皮草襯裡，以瓷器花瓶的形貌為鞋跟，既高雅又幽默，相當出奇。

MULBERRY 2018春夏皮草鞋履搭襯瓷瓶意象跟鞋。圖／MULBERRY提供 分享 facebook

高調的塗鴉藝術

Ella陳嘉樺在直播節目中穿上鮮艷的紅色VERSACE毛衣、手拿Bottega Veneta包款，最巧妙的是她腳上配了一雙Christian Louboutin 2018春夏系列的Loubitag鞋款，這是紅底鞋設計師「不要顧著自拍」的創意呈獻，也展現他不願妥協的人生態度，連拒絕自拍都寫上了鞋面，並且發展為色彩絢爛、天馬行空的瘋狂塗鴉，除了Ella腳上的跟鞋，超大膽性感的漆皮過膝長靴，最是高調。

Ella詮釋的Loubitag塗鴉鞋履是紅底鞋當季最具話題的系列。圖／取自IG 分享 facebook

挖洞給妳跳

網眼洞洞鞋也成春夏搶眼款式，女星凱莉華盛頓（Kerry Washington）出席金球獎時，就穿了Roger Vivier 2018黑色網狀綴立體花飾高跟短靴，紗網狀的鞋款上，鑲嵌寶石與珍珠，透視與黑色的交錯，讓足部的性感表露無遺，並且運用流行的短靴輪廓呈現。

Dior 2018春夏有六○年代女權興起的剛烈，也有柔情似水的飄逸風采，鞋履部分則有網紗繫帶平底鞋、跟鞋、黑絨面網眼小牛皮綁帶長靴等風格迥異的鏤空鞋款，並且融入運動風，讓鞋履有中性的瀟灑氣息。

超模Sasha Pivovarova演繹Dior的網紗鞋系列。圖／Dior提供 分享 facebook

潮流運動鞋

正裝搭配運動鞋，是高跟鞋恐懼症的女孩最開心的年代，球鞋持續風行，不論平底、靴筒款式，或是襪鞋合一，都讓都會穿搭有了動感，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2018春夏秀上以運動鞋搭配宮廷風的長版刺繡大衣，不僅是穿越時空、跨越氛圍的表現，更有特立獨行的貴族風采。

路易威登2018春夏運動鞋備受矚目。圖／LV提供 分享 facebook

浮誇奢華貴氣款

Dolce & Gabbana在2018的涼鞋款式，比服裝更為眼花撩亂，蕾絲、亮片、印花以及誇耀的彩寶，讓鞋款有百花齊放的盛世風格，尤其是涼鞋款式，挖空的羅馬鞋型有如女戰士，鑲嵌寶石又像是日本動漫中的性感女孩，有著相當魔幻的性感；GUCCI的鞋履則有奇幻烏托邦的緞面、寶石裝飾，PRADA則以漆亮皮表現甜美多汁的盛放青春，大膽鮮豔的配色相當搶眼，VERSACE則以珠繡縫綴帶來超誇張的靴款，Lady Gaga詮釋得性感又大器，在IG放上巨星風采照。

用它改寫鞋子的命運！

今年春夏，不能不買襪！包括BURBERRY、FENDI、PRADA、GUCCI，都在秀上祭出襪子搭跟鞋，以往被說土俗的穿法到了春夏變成最時髦的穿搭，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）都在IG上秀出GUCCI水晶襪搭繫帶鞋，不過這雙襪子要價1,340美元、將近台幣4萬元，並非一般人可以輕易踩在腳底的奢華。