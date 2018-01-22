百貨旺旺卡利High 過年吃喝也能賺禮券
新光三越一年僅推出兩檔卡利High回饋活動，當中又以過年卡利High為最大檔，今年新光三越於1月25日起至3月4日推出「旺旺卡利High」，聯合13大指定銀行推出4％～6％電子禮券回饋，今年首度將餐飲美食納入累計，消費者過年最喜愛的吃吃喝喝也可以累計賺禮券。
「旺旺卡利High」還享有多重銀行加碼回饋，像是首四日聯名卡歲末送紅包刷6,000送200元電子禮券，再搭配活動期間銀行滿額禮活動，首三日聯名卡滿萬禮券回饋最高14%。首七日聯名卡Ｘ貴賓卡搭配使用，刷500就送點數100點，點數狂飆20倍。
另外，為回饋168萬貴賓卡卡友，「旺旺卡利High」再加碼燒點回饋規模，首度邀請到「地獄廚神」、旗下餐廳共囊括16顆米其林星星評價的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）聯手推出「米其林星級餐具集點送」，推出馬克杯、點心盤、點心碗、餐盤組合的經典餐具組，以及平底鍋、條紋煎鍋，皆為全台首度亮相。
現在正是過年聚餐訂位旺季，新光三越去年10月起推出的「美食訂候位服務」，目前台北南西店、台北信義新天地、台北站前店、台北天母店、台中中港店、台南新天地六店皆已上線服務，2月9日起還有台南中山店、高雄左營店、高雄三多店加入，貴賓卡友只要透過App滑一下手機，就能即時預訂餐廳，快速查詢排隊狀況，讓逛街行程更便利有效率。
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