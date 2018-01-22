跟著年度色走！「紫彩」映居家

2018-01-22 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



世界色彩權威機構彩通PANTONE公布「Ultra Violet紫外光」作為2018年度代表色， 來自宇宙星際的紫外光是強烈挑動思緒與深思的色調，傳達獨創性、創造力及前瞻性思維，更是具有個人風格的代表。帶著神秘而高雅的色調，該如何運用在居家空間中，營造全新的生活氛圍呢？

秀品味個性 客廳掌握大面積重點

紫色顯現高貴以及低調的奢華，在色彩搭配上具有彈性，但要運用的恰如其分也必須考量空間大小。客廳是居家生活的重心，大面積的運用可顯沉穩且大器。IKEA建議，不論是冷色系的藍、綠或是暖色系的紅、黃都可以與紫色放在一起，視覺上能呈現和諧感，好比IKEA PS 2017扶手椅，紫紅色系搭配藍色坐墊，放在一隅顯得亮眼卻不突兀；亦可在地面上放置LABORG紫色短毛地毯，擺脫冰冷感。

抱枕也是畫龍點睛的好幫手。Crate and Barrel推薦，以紫色及飽和亮色系的抱枕，相互搭配，視覺上有強烈刺激，能讓空間充滿飽滿能量，好比手工紡紗的絲和亞麻結合的Michaela抱枕，散發優雅又不失個性的特色。

客廳空間大，適合以大面積的紫色商品為主軸。圖／IKEA提供 分享 facebook

寢室深淺紫色相襯 空間層次感加倍

以寢藝美學先驅自詡的FRETTE，ORNATE DECOR風華系列的色系，以紫、紅色相互印襯，並運用擅長的緹花與刺繡工藝，織繞無數圓形，勾串出1920年代裝飾風格門扇、屏風與壁紙上精緻的藤蔓花紋。

2018代表色紫外光在搭配上，若考量實用性、受限於空間大小或寢臥色調設計，建議也可添購薄被和枕套。床包部分，秋冬季節建議可選擇梅粉、石炭灰的素色床包，或是素色底色輔以石榴紅、寶石藍等邊框的寢具。春夏時節，則可更換薰衣草紫、玫瑰石英粉，亦或將帶有灰色調的紫、藍、粉色塊堆疊出立體感，彰顯質感。

ORNATE DECOR風華系列，售價100,400元。圖／FRETTE提供 分享 facebook

紫色軟件簡單好入手 唯美點綴

沒有紫外光單品，也能用同色系軟件做搭配，相較於家具或壁紙的高預算，點個香氛蠟燭或擺放擴香瓶，都是更簡單好入手的選擇，好比生活工場夜光花園系列香氛、IKEA雕花風格的NJUTNING柱狀芳香蠟燭等，同樣以具有魅力的深紫色做為基底，簡單就可提升居家品味。

Crate and Barrel瞄準餐桌上的布置，運用紫色餐桌巾搭配金屬色系如灰色、銀色，也能比擬浩瀚星空色彩轉變，散發寧靜的力量，像是純白餐盤搭上美麗的紫羅蘭Fete餐巾，讓用餐時刻更顯雅致。IKEA也有紫色的FANTASTISK餐巾紙，與竹籐、編織風餐墊也很適合。