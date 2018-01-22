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跟著年度色走！「紫彩」映居家

2018-01-22 21:17聯合報 記者王韶憶╱即時報導

世界色彩權威機構彩通PANTONE公布「Ultra Violet紫外光」作為2018年度代表色， 來自宇宙星際的紫外光是強烈挑動思緒與深思的色調，傳達獨創性、創造力及前瞻性思維，更是具有個人風格的代表。帶著神秘而高雅的色調，該如何運用在居家空間中，營造全新的生活氛圍呢？

秀品味個性 客廳掌握大面積重點

紫色顯現高貴以及低調的奢華，在色彩搭配上具有彈性，但要運用的恰如其分也必須考量空間大小。客廳是居家生活的重心，大面積的運用可顯沉穩且大器。IKEA建議，不論是冷色系的藍、綠或是暖色系的紅、黃都可以與紫色放在一起，視覺上能呈現和諧感，好比IKEA PS 2017扶手椅，紫紅色系搭配藍色坐墊，放在一隅顯得亮眼卻不突兀；亦可在地面上放置LABORG紫色短毛地毯，擺脫冰冷感。

抱枕也是畫龍點睛的好幫手。Crate and Barrel推薦，以紫色及飽和亮色系的抱枕，相互搭配，視覺上有強烈刺激，能讓空間充滿飽滿能量，好比手工紡紗的絲和亞麻結合的Michaela抱枕，散發優雅又不失個性的特色。

客廳空間大，適合以大面積的紫色商品為主軸。圖／IKEA提供
客廳空間大，適合以大面積的紫色商品為主軸。圖／IKEA提供
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寢室深淺紫色相襯 空間層次感加倍

以寢藝美學先驅自詡的FRETTE，ORNATE DECOR風華系列的色系，以紫、紅色相互印襯，並運用擅長的緹花與刺繡工藝，織繞無數圓形，勾串出1920年代裝飾風格門扇、屏風與壁紙上精緻的藤蔓花紋。

2018代表色紫外光在搭配上，若考量實用性、受限於空間大小或寢臥色調設計，建議也可添購薄被和枕套。床包部分，秋冬季節建議可選擇梅粉、石炭灰的素色床包，或是素色底色輔以石榴紅、寶石藍等邊框的寢具。春夏時節，則可更換薰衣草紫、玫瑰石英粉，亦或將帶有灰色調的紫、藍、粉色塊堆疊出立體感，彰顯質感。

ORNATE DECOR風華系列，售價100,400元。圖／FRETTE提供
ORNATE DECOR風華系列，售價100,400元。圖／FRETTE提供
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紫色軟件簡單好入手 唯美點綴

沒有紫外光單品，也能用同色系軟件做搭配，相較於家具或壁紙的高預算，點個香氛蠟燭或擺放擴香瓶，都是更簡單好入手的選擇，好比生活工場夜光花園系列香氛、IKEA雕花風格的NJUTNING柱狀芳香蠟燭等，同樣以具有魅力的深紫色做為基底，簡單就可提升居家品味。

Crate and Barrel瞄準餐桌上的布置，運用紫色餐桌巾搭配金屬色系如灰色、銀色，也能比擬浩瀚星空色彩轉變，散發寧靜的力量，像是純白餐盤搭上美麗的紫羅蘭Fete餐巾，讓用餐時刻更顯雅致。IKEA也有紫色的FANTASTISK餐巾紙，與竹籐、編織風餐墊也很適合。

HOLA也有多款以紫色為主的素色單品，消費者可以透過不同深淺色的運用，打造更有層次的空間感，好比在浴室一進門鋪上雅仕法蘭絨踏墊，搭配深紫色的凱拉羅紋針織拖鞋系列，空間裡放置水鑽香水浴室擺放系列，整體感加分。

巴黎幻象天絲印花床組，售價9,680元。圖／ELLE提供
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深淺紫色系的軟件，是點綴空間的好幫手。圖／HOLA提供
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夜光花園系列香氛。圖／生活工場提供
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IKEA PS 2017扶手椅，售價6,995元。圖／IKEA提供
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紫色調的衛浴空間，優雅沉穩。圖／HOLA提供
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FANTASTISK紫色餐巾紙，售價79元。圖／IKEA提供
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Crate and Barrel Fete餐巾，售價180元。圖／Crate a...
Crate and Barrel Fete餐巾，售價180元。圖／Crate and Barrel提供
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NJUTNING柱狀芳香蠟燭3件組，售價399元。圖／IKEA提供
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