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擺脫一成不變的年菜 理想大地推鱸鰻饗宴

2018-01-22 10:55聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

春節將近，團圓飯是年節重頭戲，花蓮理想大地渡假飯店推出滿漢全席，讓民眾品嚐古今中外帝王最愛的滋補聖品-鱸鰻饗宴。主廚以多元料理手法，精彩呈現頂級奢華又不油膩的鱸鰻美饌，為家人和自己補元氣。

飯店在除夕至初五推出「春節鱸鰻團圓宴」，12道料理中就有5道鱸鰻滋補聖品，包括「鱸鰻大拼盤」，選用花蓮新鮮生產的節氣食材，搭配鱸鰻切片，以新創、原汁的方式吃出鱸鰻鮮甜味；「紅燒鱸鰻羹」酥炸淋汁的鱸鰻，彈性十足又厚實飽口，放入香濃夠味的羹湯裡，是一吃就愛上的好滋味。

「鱸鰻麻香米糕」糯米浸泡一日，使其口感黏度適中，拌炒過程中加入麻油及鱸鰻，時間、火侯需精準掌握，才能吃到鱸鰻的彈牙膠質以及糯米的麻油香；「三杯燒鱸鰻」將鱸鰻裹衣熱炸，立即放入砂鍋中加入九層塔，蓋上砂鍋蓋，讓香味滲透至肉質，金黃油亮的外皮以及飽滿扎實口感，吃出滿滿的膠原蛋白

另外還有「養生藥膳鱸鰻盅」，主廚匯集上等鱸鰻、配上燉補首選烏骨雞，還有紅棗、當歸、川芎等補氣中藥食材，燉煮2小時，將鱸鰻的豐富膠質精華融進烏骨雞的濃濃湯頭，搭配分量十足的鱸鰻肉，絕對過癮。

總經理的康富雄表示，鱸鰻飽含豐富膠原蛋白，具有養顏作用，有著「鰻中之王」美名，令饕客們趨之若鶩。理想大地今年不同於傳統年菜印象，重金採購花蓮壽豐純淨好水養殖而成，體型大、肉質Q彈的在地養殖鱸鰻。

除了豐富佳餚的鱸鰻團圓宴可讓民眾選擇外，但想待在家吃年夜飯的民眾，也可單獨選擇購買「養生藥膳鱸鰻盅」，為一陳不變年菜添增豐富與滋養。

香濃夠味的羹湯裡，有著滿滿酥炸淋汁的鱸鰻。者／徐庭揚攝影
香濃夠味的羹湯裡，有著滿滿酥炸淋汁的鱸鰻。者／徐庭揚攝影
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想待在家吃年夜飯的民眾，可選擇「養生藥膳鱸鰻盅」。圖／理想大地提供
想待在家吃年夜飯的民眾，可選擇「養生藥膳鱸鰻盅」。圖／理想大地提供
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理想大地渡假飯店推出「春節鱸鰻團圓宴」，12道料理中就有5道鱸鰻滋補聖品。圖／理...
理想大地渡假飯店推出「春節鱸鰻團圓宴」，12道料理中就有5道鱸鰻滋補聖品。圖／理想大地提供
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以上等鱸鰻、配上燉補首選烏骨雞，還有紅棗、當歸、川芎等補氣中藥食材，燉煮而成的「...
以上等鱸鰻、配上燉補首選烏骨雞，還有紅棗、當歸、川芎等補氣中藥食材，燉煮而成的「養生藥膳鱸鰻盅」。記者／徐庭揚攝影
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「鱸鰻麻香米糕」吃到鱸鰻的彈牙膠質以及糯米的麻油香。記者／徐庭揚攝影
「鱸鰻麻香米糕」吃到鱸鰻的彈牙膠質以及糯米的麻油香。記者／徐庭揚攝影
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「三杯燒鱸鰻」香味滲透至肉質，吃得到滿滿的膠原蛋白。記者／徐庭揚攝影
「三杯燒鱸鰻」香味滲透至肉質，吃得到滿滿的膠原蛋白。記者／徐庭揚攝影
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主廚以多元料理手法，精彩呈現頂級奢華又不油膩的鱸鰻美饌。記者／徐庭揚攝影
主廚以多元料理手法，精彩呈現頂級奢華又不油膩的鱸鰻美饌。記者／徐庭揚攝影
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膠原蛋白年菜春節
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