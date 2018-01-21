針對你個人基因訂做的保養品 你用過嗎？

2018-01-21 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國金融時報報導，國際市場研究諮詢公司英敏特（Mintel）最近發布報告指出，對客製化護膚產品的需求剛剛興起，預計未來一年對客製化美妝品的需求會大幅增加，而需求主要來自亞洲市場。

英國百貨公司Selfridges及其美妝館的美妝產品採購專員艾蜜利‧桑德斯說：「消費者比以往任何時候都更加關注量身訂做的體驗和產品，而不再是無差別的成品。」這家新開的美妝館占地140坪，提供一系列「訂做」服務，包括英國護膚品牌Geneu——該品牌提供一次15分鐘的基因測試，根據測試結果量身訂做保養品（售價200英鎊起，合台幣約8100元）。

倫敦利柏提百貨公司美妝採購專員艾蜜利‧索爾斯比說：「顧客希望購買專門針對自己的需求定製的產品，而不是被推銷最新商品。」這家百貨美妝館的臉部護理部門可以為顧客出具一份詳細的皮膚分析，索爾斯比說：「關鍵是服務，而不是瓶子上的標籤。我們有顧客來做臉，接着就買了做臉時推薦使用的產品。」

不過，儘管診斷肌膚問題的工具做到了個人化，但產品都做到了量身訂做嗎？

瑞典品牌Allél企圖量身訂做保養品，只根據顧客在倫敦的卡多根診所檢測基因和專業評估的結果，調配顧客專屬的保養和營養品，並在瑞士製造。全套服務收費1500英鎊（合台幣約6萬元），含檢測、評估和3個月用量的產品。配方依據為5種皮膚衰老類別的16種基因標識，包括皮膚的膠原蛋白、色素沉着及抗敏性等。

該品牌共同創辦人伊麗莎白‧哈格特博士說：「我們的產品都經過臨床測試。測試結果顯示，在連續使用28天後，皮膚會得到顯著改善，更加緊緻，有彈性，皺紋也會變淺和減少。」