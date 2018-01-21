紅唇搭愛心 情人節飾品獻上熱情之吻 2018-01-21 17:05
聯合報 記者
吳曉涵
╱即時報導
今年的西洋
和春節除夕只差一天，忙著辦年貨的同時也別忘了為另一半準備禮物。向來是情人節送禮首選的飾品，今年照樣以愛心為重點設計主題，加上紅唇和鑰匙，傳遞滿滿熱情。 情人節
丹麥國際珠寶PANDORA大玩
文字，結合鑰匙、愛心元素，讓情人間無須甜膩言語就能透過珠寶傳愛。刻上「You & Me」的串飾或以「I Love You」字母組合而成的項鍊，無論是搭上玫瑰金色調或以心型紅鋯石妝點，都看似低調卻直白地展現愛意。緊鎖承諾系列將每把鑰匙都有一把對應的鎖如此「專屬彼此」的概念運用在設計上，珍貴回憶吊墜盒項鍊也特別打造成愛心鑰匙模樣，更添浪漫情懷。愛情火花系列則是運用粉、紅戀愛色調搭配紅唇、表情、愛情樹等，生動呈現濃厚情感。 告白
THOMAS SABO獻上濃情蜜意3大系列，主打可刻畫特製圖案或專屬告白話語的真愛物語Love Coins系列，為另一半打造獨一無二的宣言飾品。造型多變的Charm Club系列，則是以浪漫玫瑰金搭配愛心彩寶或Love標語。刻有Together Forever字樣，兩心緊緊相扣的Together雙環雙心系列，就像戀人甜蜜牽手般，象徵永遠不分開的濃情蜜意。
情人節不能放任一顆心孤孤單單，Folli Follie以此概念為主題，運用閃閃發光925純銀人造水晶加以綴飾組合多顆鏤空愛心，打造出Fashionably Silver Stories項鍊，鍊身為可調節的活動鍊型，共有大小兩款尺寸與兩種顏色可選擇。agnès b.則是推出「雙數」套組優惠價，以黑色棉繩吊掛戒指的戒鍊、刻有品牌Logo的手環及戒指，皆分別以925純銀鍍玫瑰金與鍍槍色呈現潮流品味。此外，隨創意組裝變化的墜飾組合則提供兩種設計鍊身可選擇，無論是搭配粉色琺瑯打造的心鎖、禮物盒吊飾或是agnès b.經典小b Logo串飾，都展現出百搭的甜美少女風格。
鍊身+任選一款吊飾組合2,500元。鍊身+任選兩款吊飾組合3,600元。圖／agnès b.提供 分享 PANDORA Rose I LOVE YOU 紅鋯石告白吊飾，2,580元。圖／PANDORA提供 分享 純銀珠貝愛心戒指，3,980元。圖／THOMAS SABO提供 分享 鍊身+任選一款吊飾組合2,500元。鍊身+任選兩款吊飾組合3,600元。圖／agnès b.提供 分享 笑眼紅唇925銀櫻桃色琺瑯串飾，1,680元。圖／PANDORA提供 分享 agnès b.推出「雙數」套組優惠價。圖／agnès b.提供 分享 Fashionably Silver Stories項鍊，5,990元。圖／Folli Follie提供 分享 THOMAS SABO獻上濃情蜜意3大系列。圖／THOMAS SABO提供 分享 THOMAS SABO獻上濃情蜜意3大系列。圖／THOMAS SABO提供 分享 PANDORA情人節系列。圖／PANDORA提供 分享 愛情樹粉紅琺瑯925銀鋯石吊飾，1,980元。圖／PANDORA提供 分享 PANDORA Rose You&Me心形紅鋯石小串飾，1,480元。圖／PANDORA提供 分享 愛心掛鎖粉色鋯石925銀手鍊，3,380元。圖／PANDORA提供 分享 雙數手環原價5,960元，套組優惠4,500元。圖／agnès b.提供 分享 優雅紅唇粉紅琉璃串飾，1,680元。圖／PANDORA提供 分享 心相對14K金925銀耳環，3,380元。圖／PANDORA提供 分享 鍊身+任選一款吊飾組合2,500元。鍊身+任選兩款吊飾組合3,600元。圖／agnès b.提供 分享 PANDORA大玩告白文字，結合鑰匙、愛心元素，讓情人間無須甜膩言語就能透過珠寶傳愛。圖／PANDORA提供 分享 PANDORA情人節系列。圖／PANDORA提供 分享 珍貴回憶吊墜盒項鍊也特別打造成愛心鑰匙模樣，更添浪漫情懷。圖／PANDORA提供 分享
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