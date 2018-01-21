紅唇搭愛心 情人節飾品獻上熱情之吻

2018-01-21 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



今年的西洋情人節和春節除夕只差一天，忙著辦年貨的同時也別忘了為另一半準備禮物。向來是情人節送禮首選的飾品，今年照樣以愛心為重點設計主題，加上紅唇和鑰匙，傳遞滿滿熱情。

丹麥國際珠寶PANDORA大玩告白文字，結合鑰匙、愛心元素，讓情人間無須甜膩言語就能透過珠寶傳愛。刻上「You & Me」的串飾或以「I Love You」字母組合而成的項鍊，無論是搭上玫瑰金色調或以心型紅鋯石妝點，都看似低調卻直白地展現愛意。緊鎖承諾系列將每把鑰匙都有一把對應的鎖如此「專屬彼此」的概念運用在設計上，珍貴回憶吊墜盒項鍊也特別打造成愛心鑰匙模樣，更添浪漫情懷。愛情火花系列則是運用粉、紅戀愛色調搭配紅唇、表情、愛情樹等，生動呈現濃厚情感。

THOMAS SABO獻上濃情蜜意3大系列，主打可刻畫特製圖案或專屬告白話語的真愛物語Love Coins系列，為另一半打造獨一無二的宣言飾品。造型多變的Charm Club系列，則是以浪漫玫瑰金搭配愛心彩寶或Love標語。刻有Together Forever字樣，兩心緊緊相扣的Together雙環雙心系列，就像戀人甜蜜牽手般，象徵永遠不分開的濃情蜜意。