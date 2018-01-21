夢幻底妝新品 打造掐得出水的自然妝感
保濕水潤又持久，是許多女性消費者夢寐以求的妝感，所以好的底妝效果顯得格外重要。IPSA夾帶著極致系列的極致粉凝霜的超好評，推出全新「極致蜜粉餅」，打造出持久一整天的薄透柔霧光感妝容。M.A.C則是推出升級版活力水噴霧FIX+，以獨家植物舒緩保濕和定妝配方打造保鮮水封膜，讓妝容保鮮12小時不脫妝。
為了讓肌膚呈現透明感，IPSA「極致蜜粉餅」使用內含300種以上活性美容成分，僅於每年五月開花的五月玫瑰透過繁複二蒸二餾方式萃取出珍貴「玫瑰美容水」，讓粉末、保濕脂質及玫瑰美容水先充分混和成柔軟細緻的質地，再將其充分乳化後慢慢固形。美容水包覆形成柔軟質地猶如日本頂級和服布料「羽二重」般的優質肌膚觸感，透亮光滑，降低使用起來的粉末感，所以能呈現出自然透光的薄霧妝感。粉體中也融入摩洛哥堅果油、綠茶萃取等多重美容成分，有助油水平衡。此外，IPSA也特別設計蓬鬆柔軟度極佳觸感的粉撲，粉撲上的細毛以1毫米為單位層層慢工試做，獨特纖維彈性極佳，妝效更服貼。
M.A.C旗下廣受全球彩妝達人歡迎的化妝秘密武器「活力水噴霧FIX+」，歷經數十年的改版與升級，全新推出椰子、薰衣草、玫瑰3款新香味。用法多元的「活力水噴霧FIX+」可當作底妝、彩妝磁鐵，讓妝效更顯色持久，也可將刷子噴濕搭配眉粉，畫出俐落眉型。以獨家礦物磁性水強效吸附粉體，上妝更服貼、顯色，超細微的空氣水分子可以深入肌膚底層，注入活力光澤感。由洋甘菊精粹、山茶花葉萃取、多重植物精油等所組成的植物舒緩保濕配方，即時舒緩乾燥敏感肌膚，獨家油水平衡定妝配方也能在肌膚表層形成一道水封膜，鎖住滋潤感。
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