跨入計時碼表領域 讓你荷包不失血

2018-01-21 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



擁有計時功能的機械表，通常動輒都要破10萬元的代價，不過美度表（MIDO）與天梭表（TISSOT）有著集團資源共享優勢，所推出的Multifort先鋒系列探險計時碼表及Heritage 1948計時碼表，都有著親民價格，想要入手並非難事。

喜愛競速感的人，不會錯過美度專為強悍運動性能而生的Multifort先鋒系列探險計時碼表，駝色表帶外觀靈感源自賽車手套的透氣孔設計，而表盤則加入垂直日內瓦波紋裝飾。9點鐘方向置有小秒盤，3點鐘方向則為30分鐘計時器，這款腕表採用ETA 7753機芯改良後的Caliber 60機芯，這顆機芯在自動盤上亦有日內瓦波紋的打磨，以及使用精緻的藍鋼螺絲點綴，以售價不到7萬元來考量，是一款相當超值的計時碼表。