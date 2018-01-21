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台鐵電車線斷落事故 12:45全線搶通 已影響1.3萬人

跨入計時碼表領域 讓你荷包不失血

2018-01-21 11:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

擁有計時功能的機械表，通常動輒都要破10萬元的代價，不過美度表（MIDO）與天梭表（TISSOT）有著集團資源共享優勢，所推出的Multifort先鋒系列探險計時碼表及Heritage 1948計時碼表，都有著親民價格，想要入手並非難事。

喜愛競速感的人，不會錯過美度專為強悍運動性能而生的Multifort先鋒系列探險計時碼表，駝色表帶外觀靈感源自賽車手套的透氣孔設計，而表盤則加入垂直日內瓦波紋裝飾。9點鐘方向置有小秒盤，3點鐘方向則為30分鐘計時器，這款腕表採用ETA 7753機芯改良後的Caliber 60機芯，這顆機芯在自動盤上亦有日內瓦波紋的打磨，以及使用精緻的藍鋼螺絲點綴，以售價不到7萬元來考量，是一款相當超值的計時碼表。

天梭表則推出復刻的Heritage 1948計時碼表，一如其名，保留了品牌博物館藏的原始表款，當年的風貌與經典特色。其一即為螺旋狀表耳，對比現今流行的直線設計顯得更為少見、複雜，再來是表盤的配置變得更為簡潔，搭配復古的品牌Logo和柳葉型指針，在略為象牙白的配色上，更有年代感。使用了穩定可靠的ETA 2894-2自動上鍊計時機芯，表背也帶有不少的古典紋飾和鐫刻草寫字體，加上略小的39.5毫米表徑，讓腕表富有雋永氣息。

天梭Heritage 1948計時碼表，不鏽鋼表殼搭配皮革表帶，搭載ETA 28...
天梭Heritage 1948計時碼表，不鏽鋼表殼搭配皮革表帶，搭載ETA 2894-2自動上鍊機芯，約46,900元。圖／TISSOT提供
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天梭Heritage 1948計時碼表，不鏽鋼表殼搭配皮革表帶，搭載ETA 28...
天梭Heritage 1948計時碼表，不鏽鋼表殼搭配皮革表帶，搭載ETA 2894-2自動上鍊機芯，約46,900元。圖／TISSOT提供
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天梭Heritage 1948計時碼表，不鏽鋼表殼搭配金屬米蘭鍊表帶，搭載ETA...
天梭Heritage 1948計時碼表，不鏽鋼表殼搭配金屬米蘭鍊表帶，搭載ETA 2894-2自動上鍊機芯，約48,700元。圖／TISSOT提供
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美度Multifort先鋒系列探險計時碼表，炭灰色PVD處理316L不鏽鋼表殼，...
美度Multifort先鋒系列探險計時碼表，炭灰色PVD處理316L不鏽鋼表殼，搭載Caliber 60機芯，約62,500元。圖／MIDO提供
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