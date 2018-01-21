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台鐵電車線斷落事故 12:45全線搶通 已影響1.3萬人

納達爾戴幸運表助陣 有望問鼎澳網冠軍

2018-01-21 11:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

現任世界球王納達爾暫時揮別舊傷陰影，今年強勢回歸了第一場的大滿貫賽，並一路過關斬將邁進16強。全世界的球迷都在等著看，他與宿敵費德勒極有可能上演，去年於冠軍賽上的精彩拉鋸戰。

先暫且不管納達爾與費德勒是否有機會能再度對決，去年底因傷退出巴黎名人賽和ATP年終賽，今年他帶著極佳的狀態回歸，每一場比賽都是直落三贏得勝利，並已挺進男單16強。充滿爆發力的打法，讓球迷看的熱血沸騰，此次納達爾還睽違10年披上無袖戰袍搭配粉紅色短褲登場，以抵抗澳洲連日的酷暑，也讓觀眾們感覺一新。不僅如此，眼尖的人還會發現，他手上配戴了去年在法網和美網奪冠時的RICHARD MILLE RM 27-03陀飛輪腕表，並順利完成生涯第16座大滿貫。

這被納達爾視為幸運符的RM 27-03陀飛輪腕表，雖然要價逼近約2,400萬元，但比起目前市場上可見的機械表，來得強悍數十倍甚至百倍。獨家研發的超輕陀飛輪機芯可以承受高達10,000g衝擊，因此能跟隨球王上場揮拍而絲毫不受損，鮮豔的紅黃雙色配色則源自納達爾出身的西班牙國旗。另外，RICHARD MILLE也特別利用外觀猶如網球造型的表冠，加上在機芯上方，設置大型橋板，勾勒出目視可見的公牛形象，呼應納達爾的球風。

RICHARD MILLE RM27-03手上鍊陀飛輪腕表，動力儲能70小時，限...
RICHARD MILLE RM27-03手上鍊陀飛輪腕表，動力儲能70小時，限量50只，約71萬瑞士法郎。圖／RICHARD MILLE提供
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「紅土之王」納達爾曾在活動上，展示了RICHARD MILLE為他量身打造的4款...
「紅土之王」納達爾曾在活動上，展示了RICHARD MILLE為他量身打造的4款腕表。圖／RICHARD MILLE提供
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石英製作的表冠狀似網球，具力矩限制，其安全裝置能避免不慎將腕表過度上鍊。圖／RI...
石英製作的表冠狀似網球，具力矩限制，其安全裝置能避免不慎將腕表過度上鍊。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE RM 27-03陀飛輪腕表因為能承受強大的撞擊力，因...
RICHARD MILLE RM 27-03陀飛輪腕表因為能承受強大的撞擊力，因此能讓納達爾配戴上場打球。圖／歐新社
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RICHARD MILLE RM27-03手上鍊陀飛輪腕表的陀飛輪尺寸達12.3...
RICHARD MILLE RM27-03手上鍊陀飛輪腕表的陀飛輪尺寸達12.3毫米，擺輪尺寸達10毫米。圖／RICHARD MILLE提供
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表殼的TPT®⽯英材質可以耐高溫、強度也高，同時其經過加工後呈現的紋理每款都不同...
表殼的TPT®⽯英材質可以耐高溫、強度也高，同時其經過加工後呈現的紋理每款都不同。圖／RICHARD MILLE提供
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在澳洲網球公開賽的賽前記者會上，納達爾就配戴了RICHARD MILLE RM ...
在澳洲網球公開賽的賽前記者會上，納達爾就配戴了RICHARD MILLE RM 27-03陀飛輪腕表。圖／新華社
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