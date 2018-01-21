納達爾戴幸運表助陣 有望問鼎澳網冠軍

2018-01-21 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



現任世界球王納達爾暫時揮別舊傷陰影，今年強勢回歸了第一場的大滿貫賽，並一路過關斬將邁進16強。全世界的球迷都在等著看，他與宿敵費德勒極有可能上演，去年於冠軍賽上的精彩拉鋸戰。

先暫且不管納達爾與費德勒是否有機會能再度對決，去年底因傷退出巴黎名人賽和ATP年終賽，今年他帶著極佳的狀態回歸，每一場比賽都是直落三贏得勝利，並已挺進男單16強。充滿爆發力的打法，讓球迷看的熱血沸騰，此次納達爾還睽違10年披上無袖戰袍搭配粉紅色短褲登場，以抵抗澳洲連日的酷暑，也讓觀眾們感覺一新。不僅如此，眼尖的人還會發現，他手上配戴了去年在法網和美網奪冠時的RICHARD MILLE RM 27-03陀飛輪腕表，並順利完成生涯第16座大滿貫。