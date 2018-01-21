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群眾募資平台夯 小心「延遲出貨」糾紛

2018-01-21 10:03聯合報 記者趙容萱╱即時報導

群眾募資平台從國外紅到國內，很多有新創產業靠網友「你出錢、我圓夢」創業，台中市主任消保官康馨壬說，這也算消費行為，較常見的糾紛是「延遲出貨」，建議贊助者信用卡刷卡，並保存單據，若廠商遲遲不出貨，可催告履行契約，或向各縣市消保官申訴。另外，也要注意業者執行力，以及募資的幣別，若以美金或外幣計價，要問清楚是否需另收手續費、匯差等。

利用手機拍照上傳的迷你雷射雕刻機cubiio，在國外募資平台kickstarter20天募得130多萬美金、3500台贊助者。業者陳正龍說，會走向群眾募資，主要是有助微型創業及打開市場，最重是要有創新技術，達成度高，網友才會埋單；研發辛苦，因產品銷往歐洲，雷射安全規範符合國際標準，改版6次。

互動創新公司創辦人張中星說，公司研發可樂罐空氣淨化器，上國內的嘖嘖募資平台，共募得625萬台幣、4000個空氣淨化器，已在去年底交貨，累積不少客戶經驗，預計今年下半年還要再推新案。

張中星指出，募資要成功，「信譽最重要」，募資平台只是媒介，提案業者要繳稅、要做好客戶服務、做口碑，就跟實體店面一樣，最重要是承諾要能實現，在網路累積好評價，才能獲網友信任與贊助，很多客戶分享使用在車內使用經驗，成了鐵粉。

台中市主任消保官康馨壬說，群眾募資很多新創產業，最常遇到是廠商出貨太慢，超過允諾的是間太久而引起爭議，以她處理過一件真空打包機募資案，十多名消費者因為遲遲等不到真空打包機，有的人是因為出國需求，對於沒有到貨品感到生氣，也有的是擔心拿不至貨品，經過找來募資平台，找到業者，才發現是工廠趕工出問題，後經更改代工工廠，解決問題。

可樂瓶造型的空氣淨化器新奇又實用，共募得625萬台幣、4000個空氣淨化器贊助者...
可樂瓶造型的空氣淨化器新奇又實用，共募得625萬台幣、4000個空氣淨化器贊助者。記者趙容萱／攝影
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可利用手機拍照上傳的迷你雷射雕刻機cubiio，20天募得130多萬美金、350...
可利用手機拍照上傳的迷你雷射雕刻機cubiio，20天募得130多萬美金、3500台贊助者。記者趙容萱／攝影
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可利用手機拍照上傳的迷你雷射雕刻機cubiio，20天募得130多萬美金、350...
可利用手機拍照上傳的迷你雷射雕刻機cubiio，20天募得130多萬美金、3500台贊助者。記者趙容萱／攝影
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群眾募資創業
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