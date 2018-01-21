群眾募資夯還可做公益 有愛鐵粉深藏在網路裡
群眾募資力量大！國內外募資平台網站夯，更多弱勢族群愛心計畫也透過募資平台實現。基督教善牧基金會說，去年協助弱勢兒童課輔班募餐費達成率225%，新竹德韾家園45名少女募集內衣半個月即達標，共募得18萬元；近期13個新住民家庭故事「幸福食光」募資中，「原來，鐵粉深藏在網路裡！」
有別於一般公益活動在街頭舉辦、發海報，群眾募資平台也有提供公益募資。善牧基金會已有多次上群眾募資平台募資，包括去年協助弱勢兒童課輔班募餐費、募集內衣等提案都達標，也累積很多網友愛心，近期為新住民姊妹出書「幸福食光」募資，也選擇群眾募資。
善牧基金會專員林玉娟說，會選擇上群眾募資，主要是多一個勸募平台，透過網路提案，很多贊助人不但認同理念，還分享到臉書上，讓更多人清楚看到弱勢團體需求，以及執行狀況，效果很好，像募集內衣半個月就達標、課輔班募餐費達成率225%，贊助的網友也可以透過網路平台。
善牧基金會上個月在紅龜好事群募公益平台提案為新住民姊妹出書「幸福食光」，詳列緣由、故事分享，募資運用，除了出書，還要辦攝影展、烹飪課程等，贊助者回饋品包括預計在今年母親節出的新書、食譜名信片、印尼手工藝品、書袋等，連風險變數也都寫進去。
林玉娟指出，上募資平台，最特別是提案時，要精算募資期限，以及金額，像贊助新住民姊妹出書的提案，預計11天後要結束，必須募到設定的11萬1千元，否則所有募集到的經費要還給贊助者，另外，募資時，另有承諾回饋事宜，像新書「幸福食光」預計在今年母親節出書，贊助者踴躍，其中最高金額方案8000元，也吸引3人贊助，超乎預期。
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