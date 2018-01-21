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台鐵電車線斷落事故 12:45全線搶通 已影響1.3萬人

群眾募資夯還可做公益 有愛鐵粉深藏在網路裡

2018-01-21 09:54聯合報 記者趙容萱╱即時報導

群眾募資力量大！國內外募資平台網站夯，更多弱勢族群愛心計畫也透過募資平台實現。基督教善牧基金會說，去年協助弱勢兒童課輔班募餐費達成率225%，新竹德韾家園45名少女募集內衣半個月即達標，共募得18萬元；近期13個新住民家庭故事「幸福食光」募資中，「原來，鐵粉深藏在網路裡！」

有別於一般公益活動在街頭舉辦、發海報，群眾募資平台也有提供公益募資。善牧基金會已有多次上群眾募資平台募資，包括去年協助弱勢兒童課輔班募餐費、募集內衣等提案都達標，也累積很多網友愛心，近期為新住民姊妹出書「幸福食光」募資，也選擇群眾募資。

善牧基金會專員林玉娟說，會選擇上群眾募資，主要是多一個勸募平台，透過網路提案，很多贊助人不但認同理念，還分享到臉書上，讓更多人清楚看到弱勢團體需求，以及執行狀況，效果很好，像募集內衣半個月就達標、課輔班募餐費達成率225%，贊助的網友也可以透過網路平台。

善牧基金會上個月在紅龜好事群募公益平台提案為新住民姊妹出書「幸福食光」，詳列緣由、故事分享，募資運用，除了出書，還要辦攝影展、烹飪課程等，贊助者回饋品包括預計在今年母親節出的新書、食譜名信片、印尼手工藝品、書袋等，連風險變數也都寫進去。

林玉娟指出，上募資平台，最特別是提案時，要精算募資期限，以及金額，像贊助新住民姊妹出書的提案，預計11天後要結束，必須募到設定的11萬1千元，否則所有募集到的經費要還給贊助者，另外，募資時，另有承諾回饋事宜，像新書「幸福食光」預計在今年母親節出書，贊助者踴躍，其中最高金額方案8000元，也吸引3人贊助，超乎預期。

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可利用手機拍照上傳的迷你雷射雕刻機cubiio，廿天募得一百卅多萬美金、卅千五百台贊助者。記者趙容萱／攝影
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天主教善牧基金會協助新住民姊妹出書「幸福食光」。圖／天主教善牧基金會提供
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天主教善牧基金會幫新竹德韾家園四十五名少女募集內衣，共募得逾十八萬元善款達標，受...
天主教善牧基金會幫新竹德韾家園四十五名少女募集內衣，共募得逾十八萬元善款達標，受助少女可挑自己喜愛內衣。圖／翻攝自flyingV募資平台
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天主教善牧基金會協助新住民姊妹出書「幸福食光」。圖／天主教善牧基金會提供
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天主教善牧基金會協助新北市西區跨國婚姻家庭服務中心募集課輔班餐費，達成率225%...
天主教善牧基金會協助新北市西區跨國婚姻家庭服務中心募集課輔班餐費，達成率225%。圖／翻攝自群募貝果募資平台
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天主教善牧基金會幫新住民姊妹出書「幸福食光」，目前尚未達標。圖／翻攝自紅龜募資平...
天主教善牧基金會幫新住民姊妹出書「幸福食光」，目前尚未達標。圖／翻攝自紅龜募資平台
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天主教善牧基金會協助新住民姊妹出書「幸福食光」。圖／天主教善牧基金會提供
天主教善牧基金會協助新住民姊妹出書「幸福食光」。圖／天主教善牧基金會提供
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群眾募資新住民課輔班
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