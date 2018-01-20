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美戰、FF、柯南都來了！環球影城限時動漫主題大展登場

2018-01-20 22:17聯合報 記者陳睿中╱即時報導

喜愛動漫、電動的粉絲們注意了！日本環球影城以多款遊戲與漫畫為主軸的「UNIVERSAL COOL JAPAN 2018」活動，已經於本月19日起正式登場。包括知名遊戲「太空戰士」、名偵探柯南、魔物獵人、美少女戰士等主題活動均會陸續展開，透過科技設施的輔助，讓粉絲們與各種動漫、電玩腳色共同冒險。

日本環球影城自2015年起，開始舉行UNIVERSAL COOL JAPAN的活動，均成功吸引世界各地旅客的焦點。2018年的UNIVERSAL COOL JAPAN活動，自1月19日至6月24日期間舉行。在4個各具特色的動漫、電玩主題中，均會推出相對應的體驗活動。

在魔物獵人的體驗中，玩家可以透過AR技術，與遊戲中的各種魔物作戰，還能夠在餐廳吃到配合電玩主題的回覆藥、燒肉G等食物。太空戰士主題則是運用360度的室內雲霄飛車搭配AR技術，讓玩家進入太空戰士的奇幻世界之中。另外柯南則是有需要動腦才能解開謎題的密室逃脫。

目前包括太空戰士、名偵探柯南與魔物獵人均已開始，第二波的美少女戰士主題活動，則會於3月16日登場。於日本環球影城官網上，還有推出招募活動，幸運者可免費入園體驗「UNIVERSAL COOL JAPAN 2018」相關設施。

透過AR技術，玩家可以進入到太空戰士的世界之中。圖／摘自ユニバーサル・スタジオ・...
透過AR技術，玩家可以進入到太空戰士的世界之中。圖／摘自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン官網
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日本環球影城於1月19日起，推出太空戰士、名偵探柯南、魔物獵人等主題的UNIVE...
日本環球影城於1月19日起，推出太空戰士、名偵探柯南、魔物獵人等主題的UNIVERSAL COOL JAPAN 2018活動。圖／摘自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ)
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配合美少女戰士活動所推出的各式餐點。圖／摘自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン官網
配合美少女戰士活動所推出的各式餐點。圖／摘自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン官網
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太空柯南環球影城
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