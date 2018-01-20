美戰、FF、柯南都來了！環球影城限時動漫主題大展登場

2018-01-20 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



喜愛動漫、電動的粉絲們注意了！日本環球影城以多款遊戲與漫畫為主軸的「UNIVERSAL COOL JAPAN 2018」活動，已經於本月19日起正式登場。包括知名遊戲「太空戰士」、名偵探柯南、魔物獵人、美少女戰士等主題活動均會陸續展開，透過科技設施的輔助，讓粉絲們與各種動漫、電玩腳色共同冒險。

日本環球影城自2015年起，開始舉行UNIVERSAL COOL JAPAN的活動，均成功吸引世界各地旅客的焦點。2018年的UNIVERSAL COOL JAPAN活動，自1月19日至6月24日期間舉行。在4個各具特色的動漫、電玩主題中，均會推出相對應的體驗活動。

在魔物獵人的體驗中，玩家可以透過AR技術，與遊戲中的各種魔物作戰，還能夠在餐廳吃到配合電玩主題的回覆藥、燒肉G等食物。太空戰士主題則是運用360度的室內雲霄飛車搭配AR技術，讓玩家進入太空戰士的奇幻世界之中。另外柯南則是有需要動腦才能解開謎題的密室逃脫。