巴黎男裝周╱極簡雅粉 力襯當紅小鮮肉

2018-01-20 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



巴黎男裝周進入第三天。Cerruti 1881今年秋冬以各式幾何方形、格紋、大logo為主要設計元素，展現年輕化風貌，到場看秀的羅晉成為焦點。而Berluti，則有當紅《用我的名字呼喚你》小鮮肉男星Timothee Chalamet和法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）到場看秀，Timothee Chalamet也是下一季的全新代言人。

由創意總監Haider Ackerman掌舵的Berluti，本季秀場以乾淨優雅的粉紅色定調，上一季曾邀中性超模Stella Tennet走秀的Berluti本次則有韓國超模朴秀珠並由已出櫃的美國當紅超模Natalie Westling閉幕。簡鍊優雅的線條搭配及踝短靴，同色系的服裝其中穿插少許鮮豔的亮藍色和深紫色，呈現溫暖而都會的紳士情調，休閒和正式之間有其平衡。Haider Ackerman所擅長的同色系搭配和極簡主義，最考驗的便是異材質的搭配和布料的值感，而這正是Berluti的強項，本季是絕佳示範。