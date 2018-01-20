燦坤瘋電競 獨顯筆電2萬有找
掀起會員搶購熱潮的燦坤會員特典已經進入第3天，除了推出多款價格超下殺的家電之外，燦坤也觀察到近一年來電競類商品的熱賣趨勢，加上台北國際電玩展開展在即，特別在會員特典期間推出電競類商品優惠，下載App綁定會員卡，電競獨顯混碟筆記型電腦，最低只要2萬有找！
今年燦坤會員特典活動首度搭配「燦坤×快3」會員App，推出App綁定會員卡才能享有的專屬優惠價、來店禮，以及超高回饋滿額禮。觀察到消費者對高效能電競筆電的需求，燦坤此次推出LENOVO IdeaCentre Y520T I5-8400 GTX1050Ti混碟獨顯電競專用主機，市價31,900元，會員App限定價僅19,999元，限量300台；雷柏VPRO V110炫彩背光電競鍵鼠組，市價1390元，會員APP限定價599元，全台限量500組。平常少有折扣的MacBook Air 13.3吋，市價31,900元，會員App限定價27,999元，限量300台。
另外，燦坤也發現近一個月整體55型～65型電視的買氣持續增溫，銷量成長23%，占比逾4成，躍為電視主流機種，而4K大電視的銷售額今年占比也高達7成。趁著燦坤會員特典，推出全台限量1,000組的4K電視買大送大的超狂優惠活動，買PHILIPS 65型4K低藍光智慧連網顯示器（價值59,900元），即送市價13,900元的PHILIPS 43型FHD顯示器，會員App限定價只要39,900元就能帶兩台回家，想趁著年前優惠換機的消費者別錯過。
留言