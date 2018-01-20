燦坤瘋電競 獨顯筆電2萬有找

2018-01-20 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



掀起會員搶購熱潮的燦坤會員特典已經進入第3天，除了推出多款價格超下殺的家電之外，燦坤也觀察到近一年來電競類商品的熱賣趨勢，加上台北國際電玩展開展在即，特別在會員特典期間推出電競類商品優惠，下載App綁定會員卡，電競獨顯混碟筆記型電腦，最低只要2萬有找！

今年燦坤會員特典活動首度搭配「燦坤×快3」會員App，推出App綁定會員卡才能享有的專屬優惠價、來店禮，以及超高回饋滿額禮。觀察到消費者對高效能電競筆電的需求，燦坤此次推出LENOVO IdeaCentre Y520T I5-8400 GTX1050Ti混碟獨顯電競專用主機，市價31,900元，會員App限定價僅19,999元，限量300台；雷柏VPRO V110炫彩背光電競鍵鼠組，市價1390元，會員APP限定價599元，全台限量500組。平常少有折扣的MacBook Air 13.3吋，市價31,900元，會員App限定價27,999元，限量300台。