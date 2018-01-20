運動熱潮夯 真無線耳機讓音樂隨身跑

2018-01-20 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



完全不受任何線材限制的真無線耳機正當紅，現在連運動耳機也來挑戰怎麼活動都不怕掉落的舒適音質享受。運動耳機品牌Jaybird與揚聲器品牌Bose近期皆推出特別適合運動時使用的真無線耳機，讓美好音樂體驗更不受「線」！

美國運動耳機品牌Jaybird最新推出的Jaybird RUN，主打真無線設計，保留以往Jaybird耳機招牌的側翼設計，可以貼合使用者耳朵形狀，牢牢固定，不怕運動時輕易掉落，且具備獨家雙重疏水性奈米塗層，可防汗防水。搭配可收納耳機且可增加長達8小時電力的無線充電盒，加上原有的4小時電力，讓Jaybird RUN更適合在不同情境使用。

另外，平常多以揚聲器產品受到矚目的Bose，近期也推出SoundSport Free無線耳機，除了外觀配色非常搶眼，更蘊含了更多科技技術在每只重量僅10克、2.8公分高、3公分寬的耳機中。Bose SoundSport Free無線耳機搭載全新訊號系統，能確保左右耳機之間的無線訊號充足且穩定，耳機最遠可與已配對的手機或平板設備相距9公尺的距離，連線依然順暢無阻。

SoundSport Free無線耳機亦具備Bose專利的StayHear+運動耳塞，可確保長時間舒適佩戴且穩固不脫落，更擁有IPX4防水等級，防水、防汗都沒問題。此外，透過右邊耳機上的按鍵，還能輕鬆操作手機、開啟個人語音助理，不僅適用於激烈的運動訓練，日常使用享受音樂也非常便利。