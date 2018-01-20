OPI熱銷TOP 5排行榜 手足保養登大勢

2018-01-20 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



深受許多女性喜愛的美甲品牌OPI，公布了2017年台灣暢銷單品TOP 5排行榜，有趣的是，甲面手足護理產品就佔據了4名，顯示台灣女性對手足保養的重視；至於指甲油年度熱銷色系冠軍，由OPI傳奇裸色調的「法式情挑（ISLF16）」奪下，也是熱銷TOP 5的亞軍。

上色前隔離保護甲面的OPI自然指甲基礎護甲油（NTT10）、上色後進行亮澤保色的OPI亮麗保色護甲油（NTT30）攻佔排行寶冠軍與季軍寶座，第四、五名為在台熱賣超過20年的OPI指精華與手部密集修護霜，是最具回購力的隱藏版熱門商品。

裸色、乾燥玫瑰色指甲油是為手足指尖增添好氣色的必備基本款，OPI「法式情挑（ISLF16）」是帶有灰、紫色調的粉裸指彩，不僅顯白，更可百搭各種膚色與場合裝扮，也是許多OL、空姐上班時的指名必備款。根據OPI統計自從2008年推出，「法式情挑（ISLF16）」之後，至今在台已銷售超過11萬瓶，相當於19座台北101。

指甲油年度熱銷色系的第二名至第五名為乾燥玫瑰色的「玫瑰乍現（ISLV11）」、黑莓紫紅色的「無法自拔的愛（ISL13）」、純淨裸灰色的「淺褐色海域（NLA61）」、專業美甲沙龍指名度最高的黑莓色「再見威尼斯夕陽（GCV35）」。