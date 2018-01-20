掃地機器人破盤價萬元有找！全國電子搶攻主婦的心

2018-01-20 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



年前掃除、準備年菜都需要有家電當幫手，全國電子破盤活動號召全台主婦搶好康，名牌吸塵器、掃地機器人破盤價最低不到萬元就可入手，另外也推薦多款電鍋、電子鍋、蒸氣烘烤爐、烤箱等破盤價，不論香Q米飯、多菜單料理都能輕鬆搞定。

全國電子主打日本原裝進口的象印壓力IH電子鍋8折特價3,990元，尚朋堂IH變頻電磁爐5.6折特價988元，各限量1,000台；市價18,900元的dyson V6SV03無塵吸塵器5.3折特價9,999元，限量1,000台；市價19,999元的iRobot 640吸塵機器人5折特價9,990元，限量200台。現場免費加入全國電子會員，還能再享指定小家電終身免費維修。

年終家電換購詢問度最高的大尺寸電視、大空間多門冰箱、大容量洗衣機等也都有多款限時限量破盤機種，即日起至1月23日全國電子破盤活動期間購買指定家電可享9折回饋，指定機種電視、冰箱、洗衣機加碼再送市價1,780元的尚朋堂IH變頻電磁爐或市價1,888元的聲寶18公升電烤箱好禮2選1，刷特定銀行信用卡最高回饋2,300元。