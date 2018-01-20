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瑞士名表高貴不貴 2018全新入門價重設門檻產業新方向

2018-01-20 18:16聯合報 記者孫曼╱即時報導

甫於1月19日落幕的2018日內瓦高級鐘表展上，參展的歷峯集團11個品牌中，有5個品牌推出全新低價系列，比例是近年來最高，並以遠低於以往的入門價為品牌重設門檻。其中沛納海（Panerai）和名士表（Baume & Mercier）的新全新入門系列是透過集團內資源共同合作、降低研發成本，是對於前幾年日益飆高的定價和愈來愈年輕的市場，重新找到解套的方式。

義大利品牌沛納海全新的38毫米小尺寸Lumior Due系列，搭配快拆表帶系統，不但是沛納海有史以來最小的腕表，不鏽鋼19.8萬的入門定價也是目前最便宜的，18K玫瑰金材質款也在百萬以下，而能迅速反映市場需求、推出全新的小尺寸評價表，主要是就是因為搭載的是集團機芯，由歷峯集團的表廠集結各品牌資源共同研發，並專為沛納海需求而調整細節。同樣採有集團機芯的還有名士表的Clifton Baumatic自動上鍊機芯腕表，全系列82,500元起。Baumatic是集團表廠ValFleurier針對名士的需求製造的機芯，特色包括長達5日的動力儲存、矽材質游絲擺輪等。

集團機芯的誕生，為日益飆高的腕表價格和愈來愈年輕的市場，找到解決之道。自從2000年左右Swatch集團宣布通用機芯ETA將停產以來，長期大量仰賴ETA的瑞士各品牌無不開始擴建表廠和研發，推出所謂自製機芯。因為腕表的成本增高了，售價也降不下來。自製機芯除了成本較高，研發時間長而無法適時跟上市場需求，也是一大問題。例如沛納海的38毫米全新小尺寸， 既有的機芯裝不下，裡面裝的機芯不是變小就可以，因為零件大小有其一定的規格，而是必須重新研發；而一般機芯從研發到上市往往需要4、5年的時間，無法滿足周期愈來愈短的消費市場。此舉也為瑞士鐘表市場注入全新的創意，也可預見未來兩年將會出現市場調整與品牌重新定位的變化。

名士Clifton Baumatic由集團共同研發機芯，降低成比，提供更容易入門...
名士Clifton Baumatic由集團共同研發機芯，降低成比，提供更容易入門的價格。圖／名士表提供
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沛納海Luminor Due 38毫米不鏽鋼自動上鍊腕表，搭配可快拆換表帶，19...
沛納海Luminor Due 38毫米不鏽鋼自動上鍊腕表，搭配可快拆換表帶，19萬8,000元起。圖／沛納海提供
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沛納海Luminor Due 38毫米不鏽鋼自動上鍊腕表，搭配可快拆換表帶，19...
沛納海Luminor Due 38毫米不鏽鋼自動上鍊腕表，搭配可快拆換表帶，19萬8,000元起。圖／沛納海提供
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名士Clifton Baumatic自動上鍊不鏽鋼腕表，82,500元起。圖／名...
名士Clifton Baumatic自動上鍊不鏽鋼腕表，82,500元起。圖／名士表提供
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