瑞士名表高貴不貴 2018全新入門價重設門檻產業新方向

2018-01-20 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



甫於1月19日落幕的2018日內瓦高級鐘表展上，參展的歷峯集團11個品牌中，有5個品牌推出全新低價系列，比例是近年來最高，並以遠低於以往的入門價為品牌重設門檻。其中沛納海（Panerai）和名士表（Baume & Mercier）的新全新入門系列是透過集團內資源共同合作、降低研發成本，是對於前幾年日益飆高的定價和愈來愈年輕的市場，重新找到解套的方式。

義大利品牌沛納海全新的38毫米小尺寸Lumior Due系列，搭配快拆表帶系統，不但是沛納海有史以來最小的腕表，不鏽鋼19.8萬的入門定價也是目前最便宜的，18K玫瑰金材質款也在百萬以下，而能迅速反映市場需求、推出全新的小尺寸評價表，主要是就是因為搭載的是集團機芯，由歷峯集團的表廠集結各品牌資源共同研發，並專為沛納海需求而調整細節。同樣採有集團機芯的還有名士表的Clifton Baumatic自動上鍊機芯腕表，全系列82,500元起。Baumatic是集團表廠ValFleurier針對名士的需求製造的機芯，特色包括長達5日的動力儲存、矽材質游絲擺輪等。