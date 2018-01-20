臉用光膜夯 醫師建議使用最好帶眼罩

2018-01-20 16:34 中央社 台北20日



皮膚科醫師表示，臉部使用光膜有助保養品吸收，但最好戴上眼罩再用。 聯合報系資料照片 分享 facebook

工研院實驗發現，皮膚照射20分鐘特定波長的紅光，可增加鎖住膠原蛋白的纖維母細胞量。皮膚科醫師趙昭明說，臉部使用光膜有助保養品吸收，但最好戴上眼罩再用。

許多愛美民眾習慣使用面膜保養臉部皮膚，盼加強保濕、滋潤；也有不少人會到醫美診所打淨膚雷射等維持門面，但若施打次數太頻繁，反而破壞肌膚屏障。

工業技術研究院量測中心研究員趙志強日前表示，工研院利用正紅光對皮膚纖維母細胞增生特性做測試，實驗結果顯示，當使用630mm波長的紅光，對纖維母細胞進行20分鐘照射。觀察24小時，纖維母細胞數量最多增加到43.7%。

市面有多款光膜產品，開業皮膚科醫師趙昭明表示，紅光是能量，本身並無法讓皮膚變好，但透過光能量，可望幫助保養品吸收，關鍵仍是要選擇適合自身膚質的保養品，在日常保養後，戴上光膜15至20分鐘，之後再敷面膜。

趙昭明說，光膜是低能量紅光，每日使用一次，對皮膚不會造成傷害；但如果本身就對光過敏，照光後可能發紅、腫、癢者，就不適合使用。當臉部接受光膜照光時，最好要戴上眼罩，因眼皮肌膚相對比較脆弱，也可避免眼睛照射光線。

常見的保養錯誤，趙昭明說，很多人並不了解自身的膚質，會亂用保養品，且可能用太多，但其實保養的原則是「越簡單越好」。如果不知道膚質者，可諮詢專業皮膚科醫師，再依據膚質選擇保養品。

有些人使用面膜也會「用過夜」，趙昭明說，一般使用不織布材質的面膜，如果敷整夜，精華液反而會被吸回去面膜紙，皮膚越敷越乾，建議每次還是敷15分鐘就好。