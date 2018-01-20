Richard Mille 貴高階複雜表款 藍寶石水晶玻璃創新意

2018-01-20 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2,900萬，買房？買車？或許買表。瑞士日內瓦高級鐘表展（SIHH）上，頂級鐘表品牌Richard Mille發表一款全新為馬球選手 Pablo Mac Donough打造的RM53-01陀飛輪，定價2,900萬，是全場最貴的腕表，特色在於防撞擊的超厚藍寶石水晶玻璃。而獨立製表品牌高珀富斯（Greubel Forsey），也透過全新的藍寶石水晶玻璃，為著名的GMT腕表換上新風貌。

頂尖馬球選手Pablo Mac Donough表示，在6年前首次看到Richard Mille與眾不同的表款，就非常喜歡，一戴6年。這也是Richard Mille第二次為Pablo Mac Donough推出腕表；2012年的第一代RM 053 Pablo Mac Donough，因為馬球運動非常激烈，便以鈦合金錶殼包覆表面，僅開一小視窗可見走時。全新RM53-01陀飛輪腕表，則與藍寶石水晶玻璃專家Stettler合作，以2.4毫米厚的層壓式獨門技術打造雙層藍寶石玻璃，用以保護腕表，特色是即使裂開也不會碎。藍色碳纖維表殼則以Pablo Mac Donough的祖國阿根廷國旗為靈感，懸吊雞陀飛輪的繩索則比過往更為纖細，僅0.27毫米。

高珀富斯則是以全新的凸面藍寶石水晶玻璃表底蓋，讓人可以360度全方位欣賞著名的GMT世界時區腕表。裝載立體球型地球的GMT腕表，擁有24秒陀飛輪、表背24時區顯示等3項專利舊版除了正面可以看到跟著一湍24小時自轉的地球，表殼側面也特例裝上透視窗，這次則是連表底蓋也換成立體凸型玻璃表殼。而原本的小時表圈也換成透明水晶玻璃，提升整體通透感，跟上今年透明、鏤空的高階表流行趨勢。