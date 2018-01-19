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影／幾米「時光電影院」搬進音樂劇 用電影修復記憶

2018-01-19 22:36聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「每個人的記憶都是一座電影院。」人力飛行劇團推出幾米音樂劇《時光電影院》，由導演黎煥雄、音樂監製陳建騏、編劇周伶芝攜手改編幾米同名繪本，明起(20日)起於台北國家戲劇院登場。

該劇描述少女心心為了找回母親遺落的記憶，走進即將被拆除的 老電影院，與守護電影院的帶位員們一同重新尋找母親過往，讓她們再次經歷了如同電影般的人生。隨著記憶的追溯與觀看，心心了解到母親生命裡幾次缺席的故事和追尋，同時也釐清自己與母親的多年心結。

導演黎煥雄表示，距離上次製作幾米音樂劇已有十年。幾米的原作繪本中，描述了一個熱愛電影的女孩的大半輩子。女孩的母親在她四歲時就離開了，每當她想念母親、父親便會帶她去看電影。她在電影院裡遇見學生時代的初戀、在電影院裡遇見她未來的丈夫，卻也在電影院跟他們別離，為了彌補這些生命中的失去，電影成為她永恆的渴望。

然而到了劇場，希望書中主角的生命不僅止於「永恆的渴望」，而是有更多修復的可能。因此，劇作家周伶芝把時間點拉到原著的多年之後，讓女主角的女兒心心長大成人，由心心帶領觀眾走入一座魔幻的 電影院中，追尋母親因一場意外而遺落的重要記憶。

劇中十七首歌曲，作詞由李焯雄全程完成，作曲則由陳建騏和曾參與《地下鐵》演出的 HUSH 共同創作，以獨唱、重唱、合唱等多樣形式，豐富了音樂的層次感。陳建騏表示，此次在配樂還有編曲上，特別運用電影的配樂方式，希望觀眾不論是在音樂或畫面，都能感受到「時光電影院」要表達的意境。

人力飛行劇團推出幾米音樂劇《時光電影院》，描述女主角心心透過電影修復回憶與母親的...
人力飛行劇團推出幾米音樂劇《時光電影院》，描述女主角心心透過電影修復回憶與母親的關係。圖/人力飛行劇團提供
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