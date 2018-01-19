達菲穿兔子裝好萌！香港迪士尼春天活動可愛到想尖叫

2018-01-19 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



香港迪士尼樂園於今年3月15日至6月20日期間，將推出熱鬧的春日饗宴。全新「We Love Mickey!」夜間投影秀將每晚於美國小鎮大街登場，《海洋奇緣》的女英雄莫娜（Moana）也會率先於探險世界現身，跟賓客們互動合照。

從3月中起，米奇的驚喜派對將揭開香港迪士尼樂園的春日序幕。We Love Mickey！透過光影投射在美國大街兩旁的房子上，將大街幻化成米奇星光大街，展現米奇演藝生涯中的星光歷程。今年的明星嘉年華列車，也會有超過30位迪士尼好朋友出動，包括換上春裝的達菲、雪莉梅、傑拉多尼與星黛露，將與迪士尼的經典夥伴共同勁歌熱舞，展現熱鬧的嘉年華氣氛。

春季活動中，也會有全新的迪士尼朋友現身與旅客一同合影。2月至3月期間，《海洋奇緣》的莫娜、漫威超級英雄黑豹將首度現身香港迪士尼樂園；4月至6月，蜘蛛人更將重返明日世界。全新充滿非洲風情的「加利布尼市集」將於探險世界原野劇場附近開放。市集匯聚不同特色小食及有趣的攤位遊戲，《動物方城市》的茱蒂與尼克及其他經典的迪士尼朋友也會隨時現身與賓客互動。

香港迪士尼春季於樂園和酒店各處，將佈置接近100隻迪士尼花蛋，供賓客一起「猜猜誰‧尋尋蛋」；在「公主皇室庭園」，小旅客們可在園區內首間「魔法化妝廳」實現公主美夢，並與迪士尼公主近距離見面。市集餅店也將販售達菲與雪莉梅造型的甜甜圈與多款特色甜點，園區並供應春日主題套餐。另外園區內共有70種以上的春日限定商品。