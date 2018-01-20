工研院研發 光膜助肌膚鎖住膠原蛋白

2018-01-20 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北報導



少部分對光敏感肌膚的人並不適合光膜，因為這些人照光後，易產生紅癢等過敏現象。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣面膜行銷全球，成為許多來台旅客的伴手禮，在工研院專業研發下，面膜再升級，利用630nm波長的紅光照射特性，製作成全球第一具光膜，如同科幻影片的發光面具，只要天天戴二十分鐘，就能延緩肌膚膠原蛋白流失。

工研院量測中心研究員趙志強表示，光膜包括兩大技術，一為正紅光，也就是630nm波長的紅光，一為獲得五國專利認證的工研院特殊導光薄膜技術。

工研院研究發現，630nm波長的紅光持續照射20分鐘，可以刺激纖維母細胞增生，刺激膠原蛋白，搭配超薄型光導薄膜與微奈米轉印製程技術，讓紅光均勻照射在肌膚上。

皮膚科醫師趙昭明表示，每一種不同波段的光均有不同作用，以紅光為例，670nm波長，就有助於刺激毛囊，減少落髮，而630nm波長則能鎖住膠原蛋白，延緩流失速度。

趙昭明說，紅光可以作用至真皮層，只要每天洗臉，使用化妝水、精華液，再使用光膜20分鐘，就能有助於肌膚的保濕，延緩老化，達到保養的功效，比貼面膜護膚效果更好。

趙昭明指出，光膜為裝有四十八顆LED紅光的面具，透過特殊導光薄膜，讓紅光均勻地照射在臉上，配合使用保養品，即可有效解決暗沉、黑斑、老化等皮膚問題。

趙昭明強調，紅光療法適用於一般膚質、敏感膚質、任何年紀，不過，少部分對光敏感肌膚的人就是不適合光膜，因為這些人一照光之後，容易產生紅癢等過敏現象。