吳慷仁認愛GIEVES & HAWKES 被經典英倫風收服

2018-01-19 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



英倫經典男裝品牌GIEVES & HAWKES，在台北新光三越信義A8開設全新概念店，開幕嘉賓吳慷仁表示以前對這個品牌不太認識，但在了解之後，徹底愛上這個創立於1771年、有247年歷史，且曾經為英國海軍設計服裝、並榮獲3枚英國皇室徽章的品牌。

吳慷仁身穿褐色千鳥格紋羊毛西裝，搭襯丹寧襯衫與諧色領帶，他表示自己極為鍾愛千鳥格紋，除了復古經典之外，也很有歷史厚度，詢問他之前的情人節大餐是否會穿西裝出現？他促狹地說，「為什麼要告訴你，我才不講咧。」逛店時，吳慷仁表示剪裁俐落、面料保暖輕盈的實用性，是重要考量，因此推薦午夜藍美麗諾羊毛開襟針織衫、矢車菊藍色真絲緹花禮服外套，以及海軍藍色西裝布料輕質短外套等三件經典單品，他還點出了一件縫繡帝雉的針織衫，笑說和新台幣的圖紋一樣，感到很親切。