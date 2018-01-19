小嶋陽菜賣美胸 接棒代言結婚有望？

2018-01-19 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



日本女星小嶋陽菜成為UNIQLO Wireless Bra全新無鋼圈美型胸罩系列，最新一季品牌形象大使。圖／UNIQLO提供 分享 facebook

日本女性崇尚「默默的變美麗」，喜歡在他人看不到的地方下功夫，另外，運動風帶動起的無束縛穿著也成時下趨勢，女性不再追求「集中爆乳」效果，反而喜歡自然美麗的胸型。這個趨勢也反映在台灣女性身上，UNIQLO台灣針對超過三千名女性顧客調查，近8成受訪者選購內衣最重視舒適度，超過4成受訪者平常會穿著無鋼圈胸罩。UNIQLO發現推出的無鋼圈美型胸罩回購率高達78%。現在，回應女性消費者的使用心聲，此系列推出全新款式、全新尺寸、新穿法，還有春夏新色同步登場。

根據日本@cosme最權威的美容情報網站最新公佈，UNIQLO無鋼圈美型胸罩系列獲得2017時尚機能商品第一名。看好高人氣與需求，台灣新款上市整體備貨量增加3成。UNIQLO今年更邀請日本AKB48前成員小嶋陽菜，接棒佐佐木希，擔任無鋼圈美型胸罩系列形象大使。而小嶋陽菜也曾獲得「最理想美胸女星」代表，這次代言棒接的當之無愧。

而UNIQLO代言人似乎都有結婚運，過去的代言人包括山田優、吹石一惠、佐佐木希，分別嫁給小栗旬、福山雅治、渡部建。而4月就要滿30歲的小嶋陽菜表示：「走到了30歲的輕熟女階段，我發現與其刻意裝扮，呈現個人自然美反而更具魅力。」

UNIQLO則在這系列推出全新Relax舒適系列與Beauty Light輕型系列的全新肩帶拆換設計，四種穿法自由變換。

●全新Relax舒適系列

使用材質涼爽柔滑的AIRism材質，採用背心式設計，是系列中最輕盈好動的一款內衣，採用幾近無縫設計，擁有不易滑動無束縛感特點，呈現出色的零壓力穿著感受，適合家居、睡眠與微運動時穿著使用。

小嶋陽菜穿著UNIQLO全新無鋼圈美型胸罩Relax舒適系列。圖／UNIQLO提供 分享 facebook

●Beauty Light輕型系列

因應女性不同場合的穿搭需求，新推出Beauty Light輕型可拆式肩帶款，肩帶可取下搭配上衣款式呈現肩帶、無肩帶、交叉或繞頸四種穿法。