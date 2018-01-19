全國電子超狂破盤！買電視送電視 好康限量開搶

2018-01-19 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全國電子於農曆春節前夕舉辦破盤價活動，大尺寸4K電視買氣旺。圖／全國電子提供 分享 facebook

農曆春節前夕正是除舊佈新、添購大小家電的好時機，全國電子即日起至1月23日舉辦破盤活動，開跑首日就推出多款犀利破盤價家電，尤其名牌大尺寸4K電視、大容量洗衣機、日製多門冰箱等買氣最旺，萬元有找的dyson無線吸塵器、iRobot吸塵機器人等全台限量台數更已邁入倒數。

全國電子破盤活動祭出多款3C家電魅力破盤價，贈品更是不手軟，TECO 65型4K聯網LED顯示器＋視訊盒特價4萬元有找，買再送市價13,900元的TECO 43型低藍光LED顯示器＋視訊盒，全台限量150台；Panasonic日製大容量五門冰箱直接降價6,000元，再送THOMSON智慧型掃地機器人、全家禮物卡2,000元及20吋行李箱，降價及好禮回饋總市值超過21,000元，限量200台。

搶攻寒假商機，全國電子本次破盤活動也有遊戲機、電競電腦、手機等好康特價，Acer i5 2G獨顯筆電破盤價狂降8,000元，加碼再送1,200元春節購物金，還可享免費加裝1TB硬碟，限量500台；ASUS i5 GTX970 4G獨顯電競桌機直降3,000元，再送巧褔12吋炭素纖維電暖器，限量200台；iPhone X 256GB推出免綁App現場搶破盤立即享有現折3,500元優惠，銀色、灰色共限量300台，還能再享30期分期零利率。

全國電子破盤活動期間全館指定家電9折，全館消費滿額還能再享加1元多1件精選家電，購買指定機種電視、冰箱、洗衣機再送尚朋堂IH變頻電磁爐或聲寶18公升電烤箱好禮2選1；買指定電腦可享滿萬元送1,200元春節購物金，買Apple指定商品可享滿萬折千、Surface／LapTop全系列9折；指定手機最高可30期分期零利率，加碼再享消費滿5,000元折500元。