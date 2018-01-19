親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

全國電子超狂破盤！買電視送電視 好康限量開搶　

2018-01-19 19:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全國電子於農曆春節前夕舉辦破盤價活動，大尺寸4K電視買氣旺。圖／全國電子提供
全國電子於農曆春節前夕舉辦破盤價活動，大尺寸4K電視買氣旺。圖／全國電子提供
分享

農曆春節前夕正是除舊佈新、添購大小家電的好時機，全國電子即日起至1月23日舉辦破盤活動，開跑首日就推出多款犀利破盤價家電，尤其名牌大尺寸4K電視、大容量洗衣機、日製多門冰箱等買氣最旺，萬元有找的dyson無線吸塵器、iRobot吸塵機器人等全台限量台數更已邁入倒數。

全國電子破盤活動祭出多款3C家電魅力破盤價，贈品更是不手軟，TECO 65型4K聯網LED顯示器＋視訊盒特價4萬元有找，買再送市價13,900元的TECO 43型低藍光LED顯示器＋視訊盒，全台限量150台；Panasonic日製大容量五門冰箱直接降價6,000元，再送THOMSON智慧型掃地機器人、全家禮物卡2,000元及20吋行李箱，降價及好禮回饋總市值超過21,000元，限量200台。

搶攻寒假商機，全國電子本次破盤活動也有遊戲機、電競電腦、手機等好康特價，Acer i5 2G獨顯筆電破盤價狂降8,000元，加碼再送1,200元春節購物金，還可享免費加裝1TB硬碟，限量500台；ASUS i5 GTX970 4G獨顯電競桌機直降3,000元，再送巧褔12吋炭素纖維電暖器，限量200台；iPhone X 256GB推出免綁App現場搶破盤立即享有現折3,500元優惠，銀色、灰色共限量300台，還能再享30期分期零利率。

全國電子破盤活動期間全館指定家電9折，全館消費滿額還能再享加1元多1件精選家電，購買指定機種電視、冰箱、洗衣機再送尚朋堂IH變頻電磁爐或聲寶18公升電烤箱好禮2選1；買指定電腦可享滿萬元送1,200元春節購物金，買Apple指定商品可享滿萬折千、Surface／LapTop全系列9折；指定手機最高可30期分期零利率，加碼再享消費滿5,000元折500元。

此外，全國電子Digital City台中公益店及高雄民族店即日起至1月28日同步舉辦dyson特賣會，多款吸塵器、涼暖空氣清淨扇最低直逼對折；即日起至1月23日台中公益店另加碼舉辦Apple品牌特賣會，MacBook Air、iMac、iPad多款機型推出限量驚爆價，還有周邊系列特惠。

LG TWIN WASH雙能洗特價56,800元，加碼送FayJ菲常旺旺不鏽鋼湯...
LG TWIN WASH雙能洗特價56,800元，加碼送FayJ菲常旺旺不鏽鋼湯鍋及小家電好禮2選1，限量300台。圖／全國電子提供
分享
TECO 65型4K聯網LED顯示器＋視訊盒特價39,900元，買就送東元43型...
TECO 65型4K聯網LED顯示器＋視訊盒特價39,900元，買就送東元43型低藍光LED顯示器＋視訊盒，限量150台。圖／全國電子提供
分享
Panasonic 411L日製五門冰箱特價39,900元，再送全家禮物卡、20...
Panasonic 411L日製五門冰箱特價39,900元，再送全家禮物卡、20吋行李箱及THOMSON智慧型掃地機器人，限量200台。圖／全國電子提供
分享

全國電子
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

影／幾米「時光電影院」搬進音樂劇 用電影修復記憶

2018-01-19 22:36

吳慷仁認愛GIEVES & HAWKES 被經典英倫風收服

2018-01-19 19:08

小嶋陽菜賣美胸 接棒代言結婚有望？

2018-01-19 19:05

外帶「福忠字號」 在家圍爐添眷村味

2018-01-19 18:42

卡地亞頂級珠寶展走入「會跳舞的建築」

2018-01-19 18:34

Kim Jones的LV畢業作 帶領都會雅痞越過那一座山

2018-01-19 18:31

「一間印刷行」印製理想名片 傳遞美好日常！

2018-01-19 16:05

Kafnu另類旅館開幕 瞄準台北創客

2018-01-19 14:40

聲寶蒸氣烘烤爐 多元模式 樂當妙廚

2018-01-19 12:53

好市多賣海軍椅13,999元 網友：這很便宜了啦

2018-01-19 10:59

全聯限定巧克力甜點新貨到！ 5款新品今天開賣

2018-01-19 09:59

楊洋遇上金鋼狼 男神表展對決壓力很大

2018-01-18 23:10

日內瓦鐘表展／用匠心說書 面盤蘊藏深藝

2018-01-18 23:03

肌膚美容神器 年前熱銷前5名是這些

2018-01-18 21:14

巴黎男裝周／就愛「老爹鞋」 紳士們的優雅反叛

2018-01-18 19:37

GODIVA再出擊！ 推濃厚系「抹茶巧克力霜淇淋」

2018-01-18 19:35

康是美700件商品買一送一 春節加碼抽Gogoro

2018-01-18 19:23

壓紋美到捨不得用 香奈兒珍珠光感彩妝上市

2018-01-18 19:19

嬌蘭小黑裙新貨到！我的塗鴉染唇露染印疊擦隨你玩

2018-01-18 19:07

PUMA把運動鞋結合芭蕾 玫瑰裸粉色飄仙氣

2018-01-18 19:07

LE CREUSET特賣3折 5大必買單品搶先看

2018-01-18 18:54

特賣1折起 複合店Level6ix萬元變千元好勸敗

2018-01-18 18:04

Janet在家脫光光 樂當愛兒24小時把費吃到飽

2018-01-18 17:36

跟著周子瑜一起愛用國貨 盤點那些紅出國際的MIT品牌

2018-01-18 17:17

中西男神齊聚日內瓦 比人氣也拚行頭

2018-01-18 17:15

「吃吃的愛台灣」 Mega 50自助餐近20樣在地食材上桌

2018-01-18 17:12

破紀錄！全聯春節福袋送純金福利熊 要價360萬元

2018-01-18 17:01

年節前補身益氣！六款滴雞精人氣品牌大評比

2018-01-18 16:36

金酒年份系列高梁上市 投資心法「買新酒、喝老酒」

2018-01-18 16:23

阮經天由黑翻紅 接拍TUMI形象廣告

2018-01-18 16:16

臨時孫子陪逛超市 這門課讓長輩學童超有感

2018-01-18 16:13

春節福袋 百貨業者推市價逾26萬住宿券

2018-01-18 14:49

來花蓮玩好EASY 車票+住宿1499元起

2018-01-18 13:21

小沛變便宜了！ 霍建華戴沛納海新表現身表展

2018-01-18 13:06

井柏然換搭多套造型 網友「根本是大寫的帥氣」

2018-01-18 12:35

好市多賣名牌風衣 買到現省2萬網友直呼「誇張」

2018-01-18 12:29

楊洋要見休傑克曼 壓力有點大

2018-01-18 12:26

布萊德利庫柏新官上任 凱特布蘭琪、陳柏霖來捧場

2018-01-18 12:15

小七將全力發展40坪以上大店格 年底拚占四成

2018-01-18 12:06
看更多

熱門文章

好市多賣海軍椅13,999元 網友：這很便宜了啦

2018-01-19 10:59

一堆行李箱擋道被日本電車長廣播 沒品台灣旅客竟裝睡

2018-01-19 22:53

新北基宜大雨特報！ 吳德榮：今明北台灣濕涼

2018-01-19 06:48

全聯限定巧克力甜點新貨到！ 5款新品今天開賣

2018-01-19 09:59

「告他這個家就沒了」 呂秋遠整理十大家暴被害人經典句

2018-01-19 07:09

折磨到死！流感病毒為何愛欺侮男人 真相很崩潰

2018-01-19 09:00

彭啟明：這波連續的嚴重空汙 大家都要注意

2018-01-19 07:35

老婆從床上逃走 都是因為另一半做不到這5件事

2018-01-19 07:00

客訴寵物鮮食內混菸蒂 賣家回應讓飼主更氣炸

2018-01-19 11:23

叫瓦斯要注意！ 最快2月底業者不得收檢驗費

2018-01-19 11:15

今明飄雨偏涼 下周東北季風低溫下探14度

2018-01-19 05:22

我見我思／何謂「壞小孩」

2018-01-19 06:00

定型化契約2月上路 瓦斯業者未來需退還容器保證金

2018-01-19 10:46

女性臉譜／愛畫畫的阿嬸

2018-01-19 06:00

經期性行為「卡安全」？ 醫師：易生病又不乾淨

2018-01-19 14:55

職場心理學：那些令人傷神的流言蜚語

2018-01-19 12:22

元月31日紅色月全食逢藍月 錯過要再等19年

2018-01-19 19:30

高屏人注意！ 空汙連三天達「紅色警示」

2018-01-19 05:27

台北、大阪機場銜接一票通 桃捷與日合推限量夢幻套票

2018-01-19 12:52

影／兒童很皮過動 可能是睡眠呼吸中止症

2018-01-19 10:59

外帶「福忠字號」 在家圍爐添眷村味

2018-01-19 18:42

沙門氏菌奶粉擴大回收 法廠要求全品項收回

2018-01-19 12:50

全國電子超狂破盤！買電視送電視 好康限量開搶　

2018-01-19 19:02

別再單手握打手機 肩頸肌肉更痠痛

2018-01-19 18:11

小嶋陽菜賣美胸 接棒代言結婚有望？

2018-01-19 19:05

媳婦過年要回婆家大掃除嗎？媽媽教戰手冊告訴你

2018-01-19 14:00

被煙味燻醒就來不及逃了！ 救命神器裝了沒？

2018-01-19 12:01

深夜女子公寓的料理習作／鎖管黃瓜：涼菜一品

2018-01-19 06:00

長照服務 春節不能坐地起價

2018-01-19 00:31

白天疲憊精神不濟 呼吸中止症做祟

2018-01-19 14:58

東北季風帶水氣全台有雨 周日短暫放晴

2018-01-19 08:54

敏感肌紅腫癢 王瑞瑜、何念慈都用這瓶「萬用霜」

2018-01-19 11:56

稱讚方式會影響孩子未來 4大誤區別踩

2018-01-19 14:00

吳慷仁認愛GIEVES & HAWKES 被經典英倫風收服

2018-01-19 19:08

氣象專家：去年是沒聖嬰現象最暖的一年

2018-01-19 09:18

8成5上班族規劃轉職 加薪6千元才想跳槽

2018-01-19 12:46

住警器／燒香拒裝、被當色狼 消防員無奈

2018-01-19 14:47

「一間印刷行」印製理想名片 傳遞美好日常！

2018-01-19 16:05

Kafnu另類旅館開幕 瞄準台北創客

2018-01-19 14:40

桶裝瓦斯要落實安檢 回收有殘氣要退費

2018-01-19 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top