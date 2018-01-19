卡地亞頂級珠寶展走入「會跳舞的建築」

2018-01-19 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



卡地亞RÉSONANCES DE CARTIER頂級珠寶展於上海外灘的復星藝術中心展出，以管風琴為靈感設計的建築充滿律動感，與此次展出珠寶作品共鳴呼應。圖／Cartier提供 分享 facebook

卡地亞（Cartier）繼去年7月於倫敦發表全新RÉSONANCES DE CARTIER頂級珠寶系列，之後陸續於紐約、奈良巡展，如今第四站來到上海，於外灘的新藝術地標─復星藝術中心展出，除了新增11件嶄新創作，現場並有骨董珠寶等共計超過400件頂級珠寶與腕表，與以音樂為概念的建築共譜一場藝術饗宴。

昨日霪雨霏霏的上海外灘，新藝術地標─復星藝術中心裡卻熱烈上演著別開生面的璀璨樂章。以銅金色巨型管風琴為外觀設計的復星藝術中心，因其別緻的樂器外型以及會轉動變化的裝置，有著「會跳舞的建築」之稱，其內部裝潢也充滿如音樂般的流動感；而在此展出卡地亞的RÉSONANCES DE CARTIER頂級珠寶系列，以大自然的獨特韻律和能量為靈感，從鑽石或寶石的型態、色澤或光暈發現其美妙獨特之處，並透過活潑鮮明、多元靈活的設計，帶出珠寶自由又充滿力量的律動線條，就像是對寶石的呼應共鳴，這也正是系列名稱的法文意涵，同時造就此次珠寶與建築和諧共鳴的完美展演。

RÉSONANCES DE CARTIER頂級珠寶系列倫敦首發表時約有50多件作品，之後隨巡展陸續新增珠寶，此次上海展出便新增了11件作品，每件作品都延續凸顯寶石，以及重複延伸、層次放射如音韻迴盪共鳴的設計特色。其中最受矚目的為要價將近台幣3億元的ADIANTE （前鋒） 鑽石項鍊，以鐵線蕨發想的設計，充滿自然主義風格，鋪鑲圓形明亮式切割鑽石的葉片於邊緣處巧妙鑲嵌了玫瑰式切割鑽石，帶出層次感也更像晶瑩露珠，最後凝聚成垂滴下的20多克拉美鑽，同款還搭配了耳環，主鑽部分都可以拆卸增加配戴變化性。也強調多種配戴方式的還有FRÉNÉSIE紫水晶項鍊及耳環，貴氣的圓珠及刻面紫水晶為柔美增添大器，項鍊可拆換出三種配戴方式。

另一教人驚喜的則是TUTTI FRUTTI SERPENT蛇形造型珠寶表，在品牌代表性的Tutti Frutti中蜿蜒藏身的小蛇，是少見結合動物的Tutti Frutti，別具神秘氣息。GREEN BOUCLE祖母綠手環、戒指及耳環，重新演繹1910年代卡地亞率先推出的經典黑白綠配色；而以土星環為概念的SATURNE JAUNE頂級珠寶腕表，則以約鉛筆筆尖大小的超迷你機芯引人讚嘆。