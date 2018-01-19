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Kim Jones的LV畢業作 帶領都會雅痞越過那一座山

2018-01-19 18:31聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

娜歐蜜坎貝爾、凱特摩絲和宣布卸任的設計師Kim Jones攜手謝幕，畫下美好句點...
娜歐蜜坎貝爾、凱特摩絲和宣布卸任的設計師Kim Jones攜手謝幕，畫下美好句點。圖／LV提供
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路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2018秋冬男裝，前兩日品牌宣布男裝藝術總監Kim Jones將卸任，意外為這場秀掀起了吸睛序幕，在驚訝與扼腕中期待著Kim Jones的畢業作品，而他在謝幕後受訪也將光榮全部獻給老東家，表示焦點應該放在甫發表的男裝，而不是他。

他無疑是交出了一張非常漂亮的成績單，不論是這7年或這一季，2018秋冬Kim Jones以「縱觀全域」的壯闊，帶領都會男子穿山越嶺、周遊列國，視野無極限，以打破時間軸的品牌基調，帶來從宇宙俯瞰的恢弘視角，呼應Kim Jones「探索不止步、旅行無終點」的信念，仍用他擅長的運動服作為靈感來源，以穿越肯亞的直升機航拍圖片，作為當季標誌印花，將荒漠、高山的地貌，轉變為服裝的語言。

砂岩色、花崗石色、橄欖色與石板色，是本季主軸色彩，甫以亮黃、橙橘的螢光霓虹色，以及科技感的金屬或反光面料，都是Kim Jones擅長的對比表現，也象徵設計靈感跨越狂野西部到遼闊遠東，無拘無束的奔放，讓服裝有著草原野獸的張力和戲劇，卻不失優雅男性的泰然氣度。logo絲綢短褲，看似瀟灑不羈，卻保留奢華面料的本質，美式牛仔短褲則有更為悠閒的風味，高機能運動服裝元素展現在大衣、夾克，甫以剪羊毛面料或水貂皮嵌花裝飾，展現混搭的精緻工藝，並且暗喻北國西伯利亞冰原的廣袤與堅韌生命力。

Kim Jones認為經典之處能見最摩登的風格，因此本季也有許多經典輪廓轉為運動風潮的款式，將街頭感表現得更為風雅高尚，而這場具有歷史意義的大秀包括貝克漢、貝嫂和布魯克林都是秀上嘉賓，演員詹姆斯瑪斯登（James Marsden）、足球明星內馬爾、歌手林俊傑都前往共襄盛舉。

在配件部分，牛仔靴和登山靴，是本季亮眼的單品，以monogram圖紋混搭奢華蟒蛇皮，大地赭和金屬灰的衝撞，帶來新鮮感；除了鞋履，在帽飾、墨鏡與項鍊，都有濃烈的登山風格，更以全新的鈦金屬作為五金表面處理，顯出耀眼俐落的未來感。 皮具則將路易威登的製箱傳統創新演繹，光感釉面Monogram設計讓經典的帆布面料，展現平滑如鏡的效果，與九○年代的Vernis材質呼應；此外，logo風潮仍延續，本季更衍生出全新的路易字母壓紋。經典Speedy系列轉化為斜垮包款式，並推出全新輪廓的單肩、雙肩郵差包，登山繩材質運用於手柄和袋口，飾以鈦合金孔眼，經典旅行硬箱則重新演繹為Messenger硬箱和手提小箱，現代感、幽默感兼具，是讓人眼睛一亮的新潮之作。

2011年Kim Jones入主路易威登，為這個經典的品牌注入街頭運動風的年輕活力，7年來獻上14個精采系列，包括半年前讓時裝圈瘋狂的Supreme聯乘大作，在謝幕時，他與身穿monogram軍裝大衣的超模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）和凱特摩絲（Kate Moss）攜手，這一幕太過輝煌、以至感傷，更令人期待他往後的生涯，猶如他所執念的「設計宛如一場永無終點的悠長旅途」，旅途愉快正是最好的註解。

西裝搭襯登山靴，點出Kim Jones以「縱觀全域」為主題的野心。圖／LV提供
西裝搭襯登山靴，點出Kim Jones以「縱觀全域」為主題的野心。圖／LV提供
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貝嫂身穿帥氣褲裝出席路易威登2018秋冬男裝秀。圖／LV提供
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水貂皮嵌花裝飾，象徵西伯利亞冰原的荒涼與堅韌生命力。圖／LV提供
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路易威登在官方臉書直播時，許多臉友盛讚大衣與外套。圖／LV提供
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螢光色帶來更為前衛的表現。圖／LV提供
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足球明星內馬爾也是看秀嘉賓之一。圖／LV提供
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貝克漢父子帥氣出席路易威登2018秋冬男裝秀。圖／LV提供
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直升機航拍圖片成為本季的特色印花。圖／LV提供
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詹姆斯馬斯登以俐落裝扮出席2018秋冬男裝秀。圖／LV提供
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金屬質地為運動風打造奢華感，全新輪廓的郵差包相當搶眼。
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貝克漢、貝嫂和布魯克林一起看秀。圖／LV提供
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林俊傑是2018秋冬時裝發表的嘉賓之一。圖／LV提供
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融入登山元素的後背包為配件挹注活力。圖／LV提供
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砂岩色、石板色的細膩精緻展現更為深沉的品味。圖／LV提供
砂岩色、石板色的細膩精緻展現更為深沉的品味。圖／LV提供
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2018秋冬路易威登男裝是優雅而粗獷的自在氣度。圖／LV提供
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高領衫、金屬光感短褲和logo貼膚襪和靴款以及斜背包，成為本季標誌特色。圖／LV...
高領衫、金屬光感短褲和logo貼膚襪和靴款以及斜背包，成為本季標誌特色。圖／LV提供
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林俊傑是2018秋冬時裝發表的嘉賓之一。圖／LV提供
林俊傑是2018秋冬時裝發表的嘉賓之一。圖／LV提供
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2018秋冬男裝的配件表現亮眼。圖／LV提供
2018秋冬男裝的配件表現亮眼。圖／LV提供
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