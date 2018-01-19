好市多賣海軍椅13,999元 網友：這很便宜了啦

2018-01-19 10:59 聯合新聞網 綜合報導



「海軍椅」原本於二戰時供美國海軍潛艦使用，後來因美國政府機關指定使用而走紅。 圖擷自 emeco 分享 facebook 美式賣場Costco好市多經常推出引發熱議的商品，有網友在臉書發文貼出照片，一張「海軍椅」竟要價13,999元，讓其他網友十分好奇這張椅子究竟什麼來歷？還有知情網友稱「這價格算便宜」，與台灣代理商官網售價比起來便宜了9,101元。

網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文，稱在賣場發現一張要價13999元的椅子。 圖擷自 facebook 分享 facebook 網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文，稱在賣場發現一張要價13,999元的椅子，吸引多位網友留言表示好奇，有知情網友說「聽說很強很耐」、「可以承受魚雷轟炸」、「可以傳給曾曾曾孫」，但也有網友認為該椅子為鋁製，冬天使用恐受凍難耐。

原來這張的「海軍椅」是由美國家具品牌Emeco所製，原本於二戰時供美國海軍潛艦使用，後來因美國政府機關指定使用而走紅，隨著戰爭結束，該企業也進行品牌轉型，從軍人的潛艦與公務員的辦公室走入時尚界，成為高價名牌。

賣場這張「海軍椅」除了因「可以承受魚雷轟炸」引起網友熱議，其價格更是大家討論的焦點，有許多網友大呼「貴得離譜」，但也有網友認為「這很便宜了啦」，賣場售價賣場與台灣代理商官網售價比起來，足足便宜了9,101元。

Costco好市多美式商品受到台灣人熱愛，繼之前的厚奶茶、草莓大福、草莓千層蛋糕後，近日又引進許多高價精品，除「海軍椅」外，還有BURBERRY經典女中長版風衣，售價高達39,999元，但有網友指出，與官網售價比起來已便宜22,001元。