親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

美麗華高球場大罷工 資方：吵就有糖吃？台灣怎變這樣？

評／軍公教不是勞工？政府行政思維惡化勞動條件！

朗格用最頂尖工藝 訴說最感人的故事

2018-01-19 01:44聯合報 記者孫曼╱即時報導

因為德國頂級鐘表品牌朗格（A. Lange Sohne）品牌傳人華爾特朗格（Walter Lange）恰於2017年日內瓦高級鐘表展（SIHH）期間逝世，今年特地推出限量總共263枚的1815 Homage to Walter Lange 跳秒功能腕表，紀念這一位於1990年東西德合併後重新復活品牌的創辦人家族傳人。而品牌今年重點高複雜腕表則是一款Triple Split三重追針腕表，是世界上首個能夠追針計時長達12個小時的腕表。

1815 Homage to Walter Lange 跳秒功能腕表，是華爾特朗格的曾祖父F. A. 朗格在 1867的發明：按下兩點鐘方向按把，便能啟動或停止中央跳秒的大秒針。這樣的裝置並無其他特別的功能，對於能夠打造出震撼業界的高階複雜功能腕表的朗格表廠而言，絕對不算難事。但正因如此，為了紀念朗格先生而特意於一年之內重新研、並製作僅263枚就不再生產的紀念腕表，更顯難能可貴。

該表備有三個材質：18K 白金款限量145枚、玫瑰金限量90枚、黃金限量27枚，每個數字都有其紀念意義：朗格創立於1845 年，至1990年華爾特朗格復活品牌，中間間隔145年，而限量款則是在品牌復活後的27年誕生。唯一一枚的不鏽鋼錶款則代表其人獨一無二，預計將於今年5月13日舉辦慈善拍賣。

1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米18K玫瑰金...
1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米18K玫瑰金限量腕表、 L1924 型機芯，限量90枚。價格店洽。圖／朗格提供
分享
1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米18K黃金限...
1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米18K黃金限量腕表、 L1924 型機芯，限量27枚。價格店洽。圖／朗格提供
分享
1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米18K白金限...
1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米18K白金限量腕表、 L1924 型機芯，限量145枚。價格店洽。圖／朗格提供
分享
1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米不鏽鋼腕表、...
1815 Homage to Walter Lange 40.5毫米不鏽鋼腕表、 L1924 型機芯。獨一無二孤品預計5月13日舉辦慈善拍賣。圖／朗格提供
分享

德國日內瓦
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

全聯限定巧克力甜點新貨到！ 5款新品今天開賣

2018-01-19 09:59

楊洋遇上金鋼狼 男神表展對決壓力很大

2018-01-18 23:10

日內瓦鐘表展／用匠心說書 面盤蘊藏深藝

2018-01-18 23:03

肌膚美容神器 年前熱銷前5名是這些

2018-01-18 21:14

巴黎男裝周／就愛「老爹鞋」 紳士們的優雅反叛

2018-01-18 19:37

GODIVA再出擊！ 推濃厚系「抹茶巧克力霜淇淋」

2018-01-18 19:35

康是美700件商品買一送一 春節加碼抽Gogoro

2018-01-18 19:23

壓紋美到捨不得用 香奈兒珍珠光感彩妝上市

2018-01-18 19:19

嬌蘭小黑裙新貨到！我的塗鴉染唇露染印疊擦隨你玩

2018-01-18 19:07

PUMA把運動鞋結合芭蕾 玫瑰裸粉色飄仙氣

2018-01-18 19:07

LE CREUSET特賣3折 5大必買單品搶先看

2018-01-18 18:54

特賣1折起 複合店Level6ix萬元變千元好勸敗

2018-01-18 18:04

Janet在家脫光光 樂當愛兒24小時把費吃到飽

2018-01-18 17:36

跟著周子瑜一起愛用國貨 盤點那些紅出國際的MIT品牌

2018-01-18 17:17

中西男神齊聚日內瓦 比人氣也拚行頭

2018-01-18 17:15

「吃吃的愛台灣」 Mega 50自助餐近20樣在地食材上桌

2018-01-18 17:12

破紀錄！全聯春節福袋送純金福利熊 要價360萬元

2018-01-18 17:01

年節前補身益氣！六款滴雞精人氣品牌大評比

2018-01-18 16:36

金酒年份系列高梁上市 投資心法「買新酒、喝老酒」

2018-01-18 16:23

阮經天由黑翻紅 接拍TUMI形象廣告

2018-01-18 16:16

臨時孫子陪逛超市 這門課讓長輩學童超有感

2018-01-18 16:13

春節福袋 百貨業者推市價逾26萬住宿券

2018-01-18 14:49

來花蓮玩好EASY 車票+住宿1499元起

2018-01-18 13:21

小沛變便宜了！ 霍建華戴沛納海新表現身表展

2018-01-18 13:06

井柏然換搭多套造型 網友「根本是大寫的帥氣」

2018-01-18 12:35

好市多賣名牌風衣 買到現省2萬網友直呼「誇張」

2018-01-18 12:29

楊洋要見休傑克曼 壓力有點大

2018-01-18 12:26

布萊德利庫柏新官上任 凱特布蘭琪、陳柏霖來捧場

2018-01-18 12:15

小七將全力發展40坪以上大店格 年底拚占四成

2018-01-18 12:06

推訂房加25元享機票 老爺知加碼國旅市場

2018-01-18 12:06

小七未來店 主打複合空間設計、導入智慧綠能設備

2018-01-18 12:06

限定款！好市多台灣景點購物袋 網友讚：超值又美

2018-01-18 11:16

春節最應景啤酒！狗年圍爐 這罐就叫「汪汪旺」

2018-01-18 11:13

狗年很想發 到香港記得要做這幾件事！

2018-01-18 11:13

影／萊爾富引進自助泡麵機 如置身韓國街頭超商嗑泡麵

2018-01-18 11:00

好市多又推三日快閃折扣 線上購物獨賣

2018-01-18 10:03

PEPPER & SALT包-為日常調味 添加獨特設計！

2018-01-18 08:51

80年代潮流再起 「俗時尚」正當紅

2018-01-17 23:46

新一代It Girl／就是要個性 李函鍾愛Cartier

2018-01-17 23:37
看更多

熱門文章

好市多賣名牌風衣 買到現省2萬網友直呼「誇張」

2018-01-18 12:29

過年狂被問「年終幾個月？」 故宮小編神回網友讚爆

2018-01-18 22:49

男子不外食仍罹大腸癌 醫師建議40歲以上每3年定期篩檢

2018-01-18 20:42

好市多賣海軍椅13,999元 網友：這很便宜了啦

2018-01-19 10:59

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

新北基宜大雨特報！ 吳德榮：今明北台灣濕涼

2018-01-19 06:48

男大學生高血壓放任3年後竟腎衰竭 瀕臨洗腎

2018-01-18 19:37

怨新人基礎差卻要他上網自學 網酸：主管好棒喔

2018-01-18 18:22

代工廠遭爆用逾期配料製糖果 中市令全面下架回收

2018-01-18 15:37

劉伯恩遭停職 馬偕今將選新任董事長

2018-01-18 18:31

「告他這個家就沒了」 呂秋遠整理十大家暴被害人經典句

2018-01-19 07:09

M503效應 民航局卡176班春節航班衝擊5萬人次

2018-01-18 16:23

破紀錄！全聯春節福袋送純金福利熊 要價360萬元

2018-01-18 17:01

彭啟明：這波連續的嚴重空汙 大家都要注意

2018-01-19 07:35

折磨到死！流感病毒為何愛欺侮男人 真相很崩潰

2018-01-19 09:00

今日星座運勢／雙魚 分享是重點 避免戲劇化言行

2018-01-19 00:00

假日無心導管婦人喪命 基隆長庚：不再有空窗了

2018-01-18 14:42

老起來放？提前進入中年危機的星座

2018-01-18 17:35

作息正常不外食無家族病史 男子仍罹大腸癌

2018-01-18 14:36

健康歐巴桑久咳3個月 竟罹肺腺癌末期

2018-01-18 16:49

小沛變便宜了！ 霍建華戴沛納海新表現身表展

2018-01-18 13:06

楊洋要見休傑克曼 壓力有點大

2018-01-18 12:26

家長當心 網路卡通影片可能暗藏暴力色情

2018-01-18 14:12

今明飄雨偏涼 下周東北季風低溫下探14度

2018-01-19 05:22

治療禿頭 「自宮」也是一種方法？

2018-01-18 18:58

馬偕會議後 劉伯恩：我還是董事長

2018-01-18 20:17

全聯限定巧克力甜點新貨到！ 5款新品今天開賣

2018-01-19 09:59

老婆從床上逃走 都是因為另一半做不到這5件事

2018-01-19 07:00

民航局卡176兩岸春節加班機 學者：需協商

2018-01-18 18:08

高屏人注意！ 空汙連三天達「紅色警示」

2018-01-19 05:27

Janet在家脫光光 樂當愛兒24小時把費吃到飽

2018-01-18 17:36

獨／權益不受損！衛福部長照服務定型化契約新制出爐

2018-01-18 20:28

長榮過勞航班難調時差？工會今天協商

2018-01-18 14:12

糖果配料逾期 近3千公斤竄市面

2018-01-18 23:11

M503效應民航局卡大陸春節加班機 前局長：非台灣之福

2018-01-18 18:02

LE CREUSET特賣3折 5大必買單品搶先看

2018-01-18 18:54

東北季風加水氣北移 基宜新北大雨特報

2018-01-18 12:46

托育員好累! 托嬰中心護嬰比擬調為1：4

2018-01-18 14:33

影╱滴滴出行明登台 交通部：只要合法 樂觀其成

2018-01-18 20:16

金酒年份系列高梁上市 投資心法「買新酒、喝老酒」

2018-01-18 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top