朗格用最頂尖工藝 訴說最感人的故事

2018-01-19 01:44 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



因為德國頂級鐘表品牌朗格(A. Lange Sohne)品牌傳人華爾特朗格(Walter Lange)恰於2017年日內瓦高級鐘表展(SIHH)期間逝世,今年特地推出限量總共263枚的1815 Homage to Walter Lange 跳秒功能腕表,紀念這一位於1990年東西德合併後重新復活品牌的創辦人家族傳人。而品牌今年重點高複雜腕表則是一款Triple Split三重追針腕表,是世界上首個能夠追針計時長達12個小時的腕表。

1815 Homage to Walter Lange 跳秒功能腕表,是華爾特朗格的曾祖父F. A. 朗格在 1867的發明:按下兩點鐘方向按把,便能啟動或停止中央跳秒的大秒針。這樣的裝置並無其他特別的功能,對於能夠打造出震撼業界的高階複雜功能腕表的朗格表廠而言,絕對不算難事。但正因如此,為了紀念朗格先生而特意於一年之內重新研、並製作僅263枚就不再生產的紀念腕表,更顯難能可貴。