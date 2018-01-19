雅典表結合大海與奇想 展出藝術家達米恩赫斯特作品
2018年日內瓦國際高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie Genève，簡稱SIHH）參展品牌雅典表（Ulysse Nardin），展區緊扣品牌DNA中的海洋元素，營造幽暗神秘的海地世界，並展出知名藝術家達米恩赫斯特（Damien Hirst）去年在威尼斯雙年展中亮相的《不可思議號的沉船珍寶 》（Treasures from the wreck of the Unbelievable）幾件中型雕塑作品，藉以呼應品牌鐘表的創作奇想。
品牌標識為船錨的雅典表，海洋淵源匪淺。在猶如海底的展場中展出達米恩赫斯特奇幻想像的作品《不可思議號的沉船珍寶 》，恰好呼應今年的主打表款「奇想創見」（Freak Vision）的創作初衷。這是誕生於2001年的奇想系列首枚自動上鍊腕表。每小時環繞面盤行走一圈的擒縱系統，為奇想系列獨特的時間顯示方式。而為了能提供足夠動力、但又不會使機芯過於厚重，雅典特別研發出「磨床」式自動上鍊系統，配備有棘爪和引導機械裝置，極微小的手部震動即能為機芯提供充沛動力，設計思維跳脫傳統製表的想像。
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