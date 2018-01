雅典表結合大海與奇想 展出藝術家達米恩赫斯特作品

2018-01-19 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2018年日內瓦國際高級鐘表展(Salon International de la Haute Horlogerie Genève,簡稱SIHH)參展品牌雅典表(Ulysse Nardin),展區緊扣品牌DNA中的海洋元素,營造幽暗神秘的海地世界,並展出知名藝術家達米恩赫斯特(Damien Hirst)去年在威尼斯雙年展中亮相的《不可思議號的沉船珍寶 》(Treasures from the wreck of the Unbelievable)幾件中型雕塑作品,藉以呼應品牌鐘表的創作奇想。