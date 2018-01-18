肌膚美容神器 年前熱銷前5名是這些

2018-01-18 21:14 Upaper 記者 Upaper 記者 黃筱晴 ╱即時報導



Clarisonic Mia FIT音波淨膚儀節慶限定版，含櫻花粉色音波淨膚儀、音波亮白刷、智能粉底刷各一組，建議售價7,800元。圖／Clarisonic提供 分享 facebook

農曆新年假期即將到來，正是個人肌膚「除舊布新」的好時機。根據friDay購物觀察，年節效應加上空汙問題，近期除了口罩和空氣清淨機持續熱賣之外，清潔型的美容電器也相當受歡迎，如洗臉機、粉刺清潔機、蒸臉機等，銷售狀況較平日成長3成，較去年同期更成長5成之多。

friDay購物統計去年銷售數字，清潔美膚儀與超音波洗臉機，分別占據排行榜前2名，其中，清潔美膚儀的熱賣情況較平日增加近3倍，單周銷售最高可超過上百支，超音波洗臉機的銷售狀況也較平日增加了近2倍。

另外，隨著年節逼近，想要亮麗登場拜年走春，個人健康美容用品也不可少，電動牙刷與負離子電動按摩梳就站上排行榜的第3、4名，第5名則是冬季特別適合使用的保濕噴霧美顏機。其中，電動牙刷本就是美容小家電類別的銷售常勝軍，近來更較平日銷售成長近4成左右。

至於第4名的負離子電動按摩梳則是近來異軍突起的美容神器，透過負離子柔順秀髮、震動功能按摩頭皮，在容易因為靜電而讓頭髮變得毛躁的冬季，也特別吸引消費者購入，2周內就銷售上百支。第5名的保濕噴霧美顏機則是可透過熱蒸氣幫助毛孔打開，保養與卸妝兩用，銷售亦較平日成長3成。

值得注意的是，男性消費者也越來越愛面子，通路業者觀察購買美容小家電的男性消費者比例越來越提高，與去年同期相比，提升了約1成左右。其中，男性最常購買的美容電器是「電動修鼻毛器」，近期銷售狀況較平日增加兩倍以上，可見男性不僅越來越愛美，修容細節也開始注意到了，在年節期間更不能因為小小的「雜草」而丟了面子。

FUGU奈米微離子保濕噴霧美顏機，建議售價3,280元，優惠價799元。圖／friDay購物提供 分享 facebook

Panasonic電動修鼻毛器ER-GN10，建議售價1,280元，優惠價880元。圖／friDay購物提供 分享 facebook

TESCOM負離子音波振動髮梳TIB20TW，建議售價1,390元。圖／TESCOM提供 分享 facebook

德國百靈Oral-B GENIUS 9000玫瑰金電動牙刷，建議售價7,690元。圖／P&G寶僑家品提供 分享 facebook