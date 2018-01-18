巴黎男裝周／就愛「老爹鞋」 紳士們的優雅反叛

2018-01-18 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



秋冬巴黎男裝周輪到Valentino登場，本季以舒適的大衣、羽絨外套呈現簡潔百搭的實穿風格，卻在細節處安排了許多驚喜流露反叛因子。而Off-White則是以「business casual」商務便裝為主題，打造新時代的上班族造型。兩品牌不約而同也都推出當紅「老爹鞋」，讓復古的又具分量感的球鞋熱潮持續延燒。

Valentino以黑色、深藍為主體色調，流暢線條又具分量感的大衣、斗篷瀟灑有型，不時穿插的亮色如黃、綠、桃紅等色塊組合穿搭也滿足搶眼風格。毛衣與寬鬆西裝褲強調舒適度，演繹一場「新西服」革命。而與Moncler合作打造的羽絨夾克、尼龍斜背郵差袋和白球鞋，代表著所謂「新都市」造型的組成元素，老虎與龍形嵌花動物圖案則是源自品牌六○年帶的高級訂製服資料庫，以新舊融合手法將訂製概念結合日常造型，展現實穿精神，肩上的長金屬釘則是彰顯出強烈性格。

Off-White秋冬上演顛覆商務服飾風格戲碼，用不對稱、暈染、層次穿搭去提高商務便裝的變化。歪斜的領口與鈕扣、長短不一的衣擺，搭配看起來有穿著痕跡的污漬、褪色設計細節。創意總監Virgil Abloh表示，他經常會想像未來的CEO會是什麼樣子

「這些商務人士年輕的時候都聽搖滾樂、玩滑板，就是這些眾多類別文化影響、形成他們的商務便裝。」而秀上最令時尚迷期待的莫過於Virgil Abloh x Air Jordan 1鞋款，手寫的「Runway」 及 「Virgil」 展現更具街頭風格塗鴉魅力。

Valentino老虎與龍形嵌花動物圖案源自品牌六○年帶的高級訂製服資料庫，以新舊融合手法將訂製概念結合日常造型，展現實穿精神。圖／Valentino提供 分享 facebook

Valentino與Moncler合作打造的羽絨夾克、尼龍斜背郵差袋和白球鞋，代表著所謂「新都市」造型的組成元素。圖／Valentino提供 分享 facebook

Off-White以商務便裝為主題，打造新時代的上班族造型。圖／摘自微博 分享 facebook

Valentino與Moncler合作打造的羽絨夾克、尼龍斜背郵差袋和白球鞋，代表著所謂「新都市」造型的組成元素。圖／Valentino提供 分享 facebook

Valentino老虎與龍形嵌花動物圖案源自品牌六○年帶的高級訂製服資料庫，以新舊融合手法將訂製概念結合日常造型，展現實穿精神。圖／Valentino提供 分享 facebook

毛衣與寬鬆西裝褲強調舒適度，演繹一場「新西服」革命。圖／Valentino提供 分享 facebook

Valentino與Moncler合作打造的羽絨夾克、尼龍斜背郵差袋和白球鞋，代表著所謂「新都市」造型的組成元素。圖／Valentino提供 分享 facebook

不時穿插的亮色如黃、綠、桃紅等色塊組合穿搭也滿足搶眼風格。圖／Valentino提供 分享 facebook

Off-White發表Virgil Abloh x Air Jordan 1鞋款，手寫的「Runway」 及 「Virgil」 展現更具街頭風格塗鴉魅力。圖／摘自微博 分享 facebook

不時穿插的亮色如黃、綠、桃紅等色塊組合穿搭也滿足搶眼風格。圖／Valentino提供 分享 facebook

男星Mark Ruffalo出席Valentino秋冬男裝秀。圖／Valentino提供 分享 facebook