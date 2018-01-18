康是美700件商品買一送一 春節加碼抽Gogoro

2018-01-18 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



康是美「喜迎旺福年」活動精選近百款春節禮盒打出超值折扣。圖／康是美提供 分享 facebook

農曆年味漸濃，康是美祭出「喜迎旺福年」開運好康活動，主打700件商品買一送一、精選近百款春節禮盒超值特價，2月12日至2月18日春節期間更加碼紅包抽好運，張張有獎，獎品總價值超過690萬元，頭獎將送出Gogoro 2 Plus。

康是美表示，台灣製造的暢銷伴手禮禮盒因送禮自用兩相宜，過年期間廣受青睞，尤其卡通包裝設計的禮盒更是賣力驚人，趁著優惠期間選購自用的消費者也持續增加，尤其健康、醫美禮盒的業績更是大幅飆漲。康是美今年鎖定美容保養、面膜、保健、美髮、伴手禮等五大類別推出年度精選禮盒，不僅滿足自用者補貨，送禮也有高人氣。除了超值折扣之外，會員購買指定商品滿688元再送50元，2月12日至2月18日金卡會員單筆消費滿1,500元送獨家開運發財麵。

看準年前大眾打理門面的需求，康是美推出染髮、造型商品任兩件現折30元優惠，艾瑪絲頭皮洗潤髮全系列下殺8.5折。

此外，康是美特別與必勝客、肯德基合作，1月22日至2月18日於康是美門市消費即可獲得獨家套餐優惠券；康是美App也趁勢全新改版，1月19日至2月1日推出「天天抽百萬點，周周抽iPhone X」活動。

Dr’s Formula植簡禮盒，特價780元。圖／康是美提供 分享 facebook

雅漾舒敏修護保濕精華乳2入組（滋潤型），特價1,880元。圖／康是美提供 分享 facebook