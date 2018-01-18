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PUMA把運動鞋結合芭蕾 玫瑰裸粉色飄仙氣

2018-01-18 19:07聯合報 記者江佩君╱即時報導

PUMA新女力大使Selena Gomez詮釋PUMA EN POINTE女性運...
PUMA新女力大使Selena Gomez詮釋PUMA EN POINTE女性運動訓練系列。圖／PUMA提供
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誰說運動鞋只能長的很陽剛帥氣，PUMA把兩大系列女性運動鞋結合芭蕾柔美元素，搭配玫瑰裸粉新色，傳達新女力態度，包括PUMA全球女力大使卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與女力代表賽琳娜戈梅茲 (Selena Gomez) ，還有國際超模劉雯，詮釋女人如何優美仙氣又不失力量。尤其賽琳娜穿的PUMA Phenom Satin鞋款結合芭蕾舞鞋元素，讓女人在運動時也充滿優雅女人味。

賽琳娜戈梅茲穿上本季最新PUMA EN POINTE女性運動訓練系列，這系列結合芭蕾舞的柔美與運動訓練的剛毅態度，是PUMA設計團隊與紐約市立芭蕾舞團舞者們反覆對話訪談，以舞者在長時間的彩排下仍能展現完美演出及良好舒適度的需求前提下所設計而成，輕薄飄逸的剪裁設計，大量採用芭蕾編織科技，讓女孩們展現不同樣貌的時尚運動美感外，重線條張力及動力彈性來應付各項訓練動作。

本季PUMA EN POINTE運動女力系列推出PUMA Phenom Satin及PUMA Phenom Low Satin兩款高、低筒緞面訓練鞋，輕柔的玫瑰裸粉的設計剛毅中帶著女性獨有的柔美特質。除了玫瑰裸粉新色外，PUMA Phenom Satin系列鞋款也同步推出華麗緞黑鞋面選擇。PUMA EN POINTE女性運動訓練系列1月20日上市開賣。

另外，PUMA MUSE系列鞋款共推出MUSE Satin與MUSE Echo Satin雙款選擇，同樣採用玫瑰緞面設計的PUMA MUSE，加入武術和芭蕾舞的經典元素，PUMA MUSE Satin鞋身以緞織鞋面包覆，運用彈性襪套結構和交叉綁帶增加穩固性，呈現簡潔俐落的清新設計；另一款PUMA Muse Echo Satin運用幾何創意造型搭配柔軟材質，大塊緞織鞋面與搶眼加厚的鞋底設計，柔美中帶著剛毅。此系列鞋款1月20日登台上市。

國際超模劉雯詮釋PUMA MUSE全新鞋款。圖／PUMA提供
國際超模劉雯詮釋PUMA MUSE全新鞋款。圖／PUMA提供
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PUMA Muse Satin，3,980元。圖／PUMA提供
PUMA Muse Satin，3,980元。圖／PUMA提供
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PUMA全球女力大使Cara Delevingne詮釋PUMA MUSE全新鞋款...
PUMA全球女力大使Cara Delevingne詮釋PUMA MUSE全新鞋款。圖／PUMA提供
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PUMA Phenom Satin，3,680元。圖／PUMA提供
PUMA Phenom Satin，3,680元。圖／PUMA提供
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PUMA Phenom Low Satin，3,380元。圖／PUMA提供
PUMA Phenom Low Satin，3,380元。圖／PUMA提供
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