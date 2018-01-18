嬌蘭小黑裙新貨到！我的塗鴉染唇露染印疊擦隨你玩

2018-01-18 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



GUERLAIN嬌蘭小黑裙系列向來標榜的是時尚態度，不論優雅、甜美或俏皮，都能找到屬於自己的小黑裙。2018年最新的小黑裙主張「Fun膽玩色」，多達16色的嬌蘭「小黑裙我的塗鴉染唇露」可以盡情染印、疊擦、轉換質地效果，保證讓你化妝時玩心大發！

液態的嬌蘭「小黑裙我的塗鴉染唇露」質地輕盈、方便塗抹，單擦一層的妝感自然，如果想要玩撞色、漸層、暈染則可疊擦2至3層或混搭各種顏色，唇露乾燥後呈現霧面質感，共推出4種色系，紅色戰袍系列是適合各種唇色使用、也可做為染唇基底的紅色系唇露；暗黑幽默系列是勇敢女孩專屬的深色組合，其中也包括最夯的土色、紫色調，除了單染之外也可大片混染，或在唇沿、唇峰點綴創造漸層、撞色的染唇效果；裸色誘惑系列包括4款時髦女必備的MLBB色系；高段混搭系列的彩度最鮮明，可與基底色系混染或與深色撞色。

還有兩款特殊的心機款，透明又帶有光澤的放閃蜜可當作濕潤唇部的打底，或是疊擦染唇露上，將霧色唇轉換為晶瑩透亮；色彩飽和的＃L101 FUN電藍是搶眼的藍色，使用深色系染唇露後，在唇部中央疊擦暈染，會讓唇色變幻得更有個性感。

如果想要打造實用的花瓣染唇效果，可以先用＃L111的裸色打底，唇部中央再輕點＃L160的桃紅色；甚至還能玩3色漸變愛心唇，先利用＃L140、＃L141兩款深淺不同的橘色系染出漸層，再將＃L122的暗紅色暈染在嘴角處。

「小黑裙我的香氛唇膏」也推出全新4色，包括酒紅、咖啡及土色系，還有一款＃005雪白晶紗，為唇妝增添晶亮光澤。此外，嬌蘭也同步推出首款滾動式「小黑裙我的飛輪眼線液」，以及兼具染眉、打亮雙重功能的「小黑裙我的高對比立體眉刷」。

小黑裙香水更是整個系列的精神象徵，這次全新發表的小黑裙蕾絲洋裝淡香精，展現的是嬉皮時髦的波希米亞風情，嬌蘭首席調香師帝埃里・瓦賽（Thierry Wasser）和德芬尼・潔克（Delphine Jelk）調和玫瑰、櫻桃和佛手柑，讓花香調更加有活力，再溶入廣藿香、零陵香豆和紅茶的煙燻氣味，在甜美之中又多了一絲不羈的率性。

多達16色的嬌蘭小黑裙我的塗鴉染唇露可以盡情染印、疊擦、轉換質地效果。記者陳立儀／攝影 分享 facebook

嬌蘭小黑裙蕾絲洋裝淡香精， 30ml售價2,700元、50ml售價3,900元、100ml售價5,500元。圖／嬌蘭提供 分享 facebook

嬌蘭小黑裙我的塗鴉染唇露，售價1,150元，共16色。圖／嬌蘭提供 分享 facebook

嬌蘭小黑裙我的飛輪眼線液，售價1,150元。圖／嬌蘭提供 分享 facebook

嬌蘭小黑裙我的香氛唇膏＃024血紅鉚釘，售價1,150元。圖／嬌蘭提供 分享 facebook

嬌蘭小黑裙我的香氛唇膏＃005雪白晶紗，售價1,150元。圖／嬌蘭提供 分享 facebook