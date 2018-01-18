LE CREUSET特賣3折 5大必買單品搶先看

2018-01-18 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



法國鑄鐵鍋LE CREUSET年度特賣市集在SOGO忠孝館12樓登場。記者黃仕揚／攝影 分享 facebook

受許多姐妹粉絲喜愛的夢幻逸品「LE CREUSET」鑄鐵鍋，年度首場特賣市集從1月19日到1月23日在SOGO忠孝館12樓登場，現場不但集結超過500款鍋具餐瓷，全部下殺3折起，今年更首度拉長特賣天數，並加碼1元加價購及滿額現折，優惠幅度超越往年！

法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET每年都會舉辦1~2檔特賣會，今年首場選在台北SOGO忠孝館，天數從以往的3天，拉長到5天，要讓粉絲一次買個夠。根據業者觀察，往年特賣會就以經典商品鑄鐵鍋最熱賣，北部消費者偏愛22~24公分的鍋具，中南部民眾則愛大尺寸的鍋具；至於已經擁有鑄鐵鍋的熟客，多會利用特賣會添購小烤盤、烤盅、餐瓷等小物。

而此次特賣會，業者也加碼單筆消費滿3,000元，加1元即可獲得油刷或中鏟或隔熱墊，每日品項不同，限量100份；另加入品牌LINE好友還可獲現金回饋，像單筆消費滿1萬元現折500元等。LE CREUSET行銷經理辜姝婕也提供五大不容錯過的必敗商品清單：

1、鑄鐵摩洛哥鍋27公分，原價15,000元、特價6,000元

造型討喜又稱「塔吉鍋」，有如帽子尖錐的鍋蓋可讓水蒸氣在鍋中循環，料理時幾乎不用再加水。

2、TNS單柄炒鍋26公分，原價8,800元、特價2,900元

將不鏽鋼嵌於鍋底，使不沾鍋導熱更快速，並搭配人體工學手柄。

3、單柄圓煎盤20公分，原價6,200元、特價1,900元

經典商品下殺3折，適用各類燒烤、油煎料理。

4、瓷器兒童攪拌組，原價2,980元、特價1,300元

內含攪拌碗、矽膠烤膜、刮刀及鏟勺等。

5、鑄鐵媽咪鍋26公分，原價15,000元、特價6,900元

品牌在台灣最熱銷的經典鑄鐵鍋單品。

鑄鐵單柄圓煎盤20公分，特價1,900元。圖／LE CREUSET提供 分享 facebook

鑄鐵摩洛哥鍋27公分，特價6,000元。圖／LE CREUSET提供 分享 facebook

鑄鐵媽咪鍋26公分，特價6,900元。圖／LE CREUSET提供 分享 facebook

TNS單柄炒鍋26cm，特價2900元。圖／LE CREUSET提供 分享 facebook