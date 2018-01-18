親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北投5.7地震
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

蔣經國的3點「神預言」 游梓翔：幾乎都成真

LE CREUSET特賣3折 5大必買單品搶先看

2018-01-18 18:54聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

法國鑄鐵鍋LE CREUSET年度特賣市集在SOGO忠孝館12樓登場。記者黃仕揚...
法國鑄鐵鍋LE CREUSET年度特賣市集在SOGO忠孝館12樓登場。記者黃仕揚／攝影
分享

受許多姐妹粉絲喜愛的夢幻逸品「LE CREUSET」鑄鐵鍋，年度首場特賣市集從1月19日到1月23日在SOGO忠孝館12樓登場，現場不但集結超過500款鍋具餐瓷，全部下殺3折起，今年更首度拉長特賣天數，並加碼1元加價購及滿額現折，優惠幅度超越往年！

法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET每年都會舉辦1~2檔特賣會，今年首場選在台北SOGO忠孝館，天數從以往的3天，拉長到5天，要讓粉絲一次買個夠。根據業者觀察，往年特賣會就以經典商品鑄鐵鍋最熱賣，北部消費者偏愛22~24公分的鍋具，中南部民眾則愛大尺寸的鍋具；至於已經擁有鑄鐵鍋的熟客，多會利用特賣會添購小烤盤、烤盅、餐瓷等小物。

而此次特賣會，業者也加碼單筆消費滿3,000元，加1元即可獲得油刷或中鏟或隔熱墊，每日品項不同，限量100份；另加入品牌LINE好友還可獲現金回饋，像單筆消費滿1萬元現折500元等。LE CREUSET行銷經理辜姝婕也提供五大不容錯過的必敗商品清單：

1、鑄鐵摩洛哥鍋27公分，原價15,000元、特價6,000元

造型討喜又稱「塔吉鍋」，有如帽子尖錐的鍋蓋可讓水蒸氣在鍋中循環，料理時幾乎不用再加水。

2、TNS單柄炒鍋26公分，原價8,800元、特價2,900元

將不鏽鋼嵌於鍋底，使不沾鍋導熱更快速，並搭配人體工學手柄。

3、單柄圓煎盤20公分，原價6,200元、特價1,900元

經典商品下殺3折，適用各類燒烤、油煎料理。

4、瓷器兒童攪拌組，原價2,980元、特價1,300元

內含攪拌碗、矽膠烤膜、刮刀及鏟勺等。

5、鑄鐵媽咪鍋26公分，原價15,000元、特價6,900元

品牌在台灣最熱銷的經典鑄鐵鍋單品。

鑄鐵單柄圓煎盤20公分，特價1,900元。圖／LE CREUSET提供
鑄鐵單柄圓煎盤20公分，特價1,900元。圖／LE CREUSET提供
分享

鑄鐵摩洛哥鍋27公分，特價6,000元。圖／LE CREUSET提供
鑄鐵摩洛哥鍋27公分，特價6,000元。圖／LE CREUSET提供
分享

鑄鐵媽咪鍋26公分，特價6,900元。圖／LE CREUSET提供
鑄鐵媽咪鍋26公分，特價6,900元。圖／LE CREUSET提供
分享

TNS單柄炒鍋26cm，特價2900元。圖／LE CREUSET提供
TNS單柄炒鍋26cm，特價2900元。圖／LE CREUSET提供
分享

瓷器兒童攪拌組，特價1,300元。圖／LE CREUSET提供
瓷器兒童攪拌組，特價1,300元。圖／LE CREUSET提供
分享

SOGO法國
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

肌膚美容神器 年前熱銷前5名是這些

2018-01-18 21:14

巴黎男裝周／就愛「老爹鞋」 紳士們的優雅反叛

2018-01-18 19:37

GODIVA再出擊！ 推濃厚系「抹茶巧克力霜淇淋」

2018-01-18 19:35

康是美700件商品買一送一 春節加碼抽Gogoro

2018-01-18 19:23

壓紋美到捨不得用 香奈兒珍珠光感彩妝上市

2018-01-18 19:19

嬌蘭小黑裙新貨到！我的塗鴉染唇露染印疊擦隨你玩

2018-01-18 19:07

PUMA把運動鞋結合芭蕾 玫瑰裸粉色飄仙氣

2018-01-18 19:07

特賣1折起 複合店Level6ix萬元變千元好勸敗

2018-01-18 18:04

Janet在家脫光光 樂當愛兒24小時把費吃到飽

2018-01-18 17:36

跟著周子瑜一起愛用國貨 盤點那些紅出國際的MIT品牌

2018-01-18 17:17

中西男神齊聚日內瓦 比人氣也拚行頭

2018-01-18 17:15

「吃吃的愛台灣」 Mega 50自助餐近20樣在地食材上桌

2018-01-18 17:12

破紀錄！全聯春節福袋送純金福利熊 要價360萬元

2018-01-18 17:01

年節前補身益氣！六款滴雞精人氣品牌大評比

2018-01-18 16:36

金酒年份系列高梁上市 投資心法「買新酒、喝老酒」

2018-01-18 16:23

阮經天由黑翻紅 接拍TUMI形象廣告

2018-01-18 16:16

臨時孫子陪逛超市 這門課讓長輩學童超有感

2018-01-18 16:13

春節福袋 百貨業者推市價逾26萬住宿券

2018-01-18 14:49

來花蓮玩好EASY 車票+住宿1499元起

2018-01-18 13:21

小沛變便宜了！ 霍建華戴沛納海新表現身表展

2018-01-18 13:06

井柏然換搭多套造型 網友「根本是大寫的帥氣」

2018-01-18 12:35

好市多賣名牌風衣 買到現省2萬網友直呼「誇張」

2018-01-18 12:29

楊洋要見休傑克曼 壓力有點大

2018-01-18 12:26

布萊德利庫柏新官上任 凱特布蘭琪、陳柏霖來捧場

2018-01-18 12:15

小七將全力發展40坪以上大店格 年底拚占四成

2018-01-18 12:06

推訂房加25元享機票 老爺知加碼國旅市場

2018-01-18 12:06

小七未來店 主打複合空間設計、導入智慧綠能設備

2018-01-18 12:06

限定款！好市多台灣景點購物袋 網友讚：超值又美

2018-01-18 11:16

春節最應景啤酒！狗年圍爐 這罐就叫「汪汪旺」

2018-01-18 11:13

狗年很想發 到香港記得要做這幾件事！

2018-01-18 11:13

影／萊爾富引進自助泡麵機 如置身韓國街頭超商嗑泡麵

2018-01-18 11:00

好市多又推三日快閃折扣 線上購物獨賣

2018-01-18 10:03

PEPPER & SALT包-為日常調味 添加獨特設計！

2018-01-18 08:51

80年代潮流再起 「俗時尚」正當紅

2018-01-17 23:46

新一代It Girl／就是要個性 李函鍾愛Cartier

2018-01-17 23:37

女子選物／宅度假的時光 手作工業風水泥盆器

2018-01-17 21:34

大人氣茶款升級上市 辻利茶舗推「京町焙茶拿鐵」

2018-01-17 21:04

中華電信iPhone最高省6500元 加碼抽犀牛盾

2018-01-17 20:02

繼光香香雞跨界天堂M 推聯名套餐抽虛寶、周邊

2018-01-17 19:59
看更多

熱門文章

碩士也來考！除了臭沒其他缺點 清潔隊員學歷變高

2018-01-17 23:42

好市多賣名牌風衣 買到現省2萬網友直呼「誇張」

2018-01-18 12:29

限定款！好市多台灣景點購物袋 網友讚：超值又美

2018-01-18 11:16

「蘇花改」蘇澳至東澳段 農曆年前通車

2018-01-18 00:11

吳德榮：今明兩天各地局部雨 北台灣轉濕涼

2018-01-18 06:38

觀測站研究員：大屯火山只是休眠 不排除再噴發

2018-01-18 00:01

怨新人基礎差卻要他上網自學 網酸：主管好棒喔

2018-01-18 18:22

彭啟明：這波降溫不算非常冷 下周又有東北風南下

2018-01-18 08:29

M503效應 民航局卡176班春節航班衝擊5萬人次

2018-01-18 16:23

代工廠遭爆用逾期配料製糖果 中市令全面下架回收

2018-01-18 15:37

夫妻之間／快樂成就另一半

2018-01-18 06:00

男大學生高血壓放任3年後竟腎衰竭 瀕臨洗腎

2018-01-18 19:37

劉伯恩遭停職 馬偕今將選新任董事長

2018-01-18 18:31

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

破紀錄！全聯春節福袋送純金福利熊 要價360萬元

2018-01-18 17:01

生活見聞／美麗與醜陋

2018-01-18 06:00

今日星座運勢／雙子 海藍色幸運 可能出現海外戀情

2018-01-18 00:00

全台最大光電開發案在知本 野保與公民團體籲撤招商

2018-01-18 11:07

大數據預測 2018台灣旅客最愛的旅遊新興城市出列

2018-01-18 11:12

北市41年來最大地震 柯文哲：加速都更進行

2018-01-18 12:00

作息正常不外食無家族病史 男子仍罹大腸癌

2018-01-18 14:36

男子不外食仍罹大腸癌 醫師建議40歲以上每3年定期篩檢

2018-01-18 20:42

假日無心導管婦人喪命 基隆長庚：不再有空窗了

2018-01-18 14:42

過年狂被問「年終幾個月？」 故宮小編神回網友讚爆

2018-01-18 22:49

兩岸春節加班機 部份陸籍航空尚未核准

2018-01-18 13:57

親子手牽手／讓媽媽包晉升環保家庭包

2018-01-18 06:00

家長當心 網路卡通影片可能暗藏暴力色情

2018-01-18 14:12

舊機型機師恐失業 高齡機落日條款不排除延後生效

2018-01-18 10:20

好市多又推三日快閃折扣 線上購物獨賣

2018-01-18 10:03

小沛變便宜了！ 霍建華戴沛納海新表現身表展

2018-01-18 13:06

健康歐巴桑久咳3個月 竟罹肺腺癌末期

2018-01-18 16:49

有吃有喝有摸彩 尾牙大家嗨 為何有人皮皮剉…

2018-01-18 10:00

楊洋要見休傑克曼 壓力有點大

2018-01-18 12:26

馬偕會議後 劉伯恩：我還是董事長

2018-01-18 20:17

時間總是不夠用？這位專家教你每天擠出30分鐘

2018-01-18 01:56

民航局卡176兩岸春節加班機 學者：需協商

2018-01-18 18:08

想搶低門檻「鐵飯碗」 先過體力這關

2018-01-17 23:57

影／萊爾富引進自助泡麵機 如置身韓國街頭超商嗑泡麵

2018-01-18 11:00

Janet在家脫光光 樂當愛兒24小時把費吃到飽

2018-01-18 17:36

治療禿頭 「自宮」也是一種方法？

2018-01-18 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top