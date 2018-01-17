女子選物／宅度假的時光 手作工業風水泥盆器

2018-01-17 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



2017年劍橋英語辭典正式收錄「staycation」一詞，結合stay與vacation兩個單字，也就是宅度假或者留家度假的意義，如何在家過好生活成為全球新顯學，療癒、手感、植栽也成為關鍵字。

假日就放下所有煩惱事吧！偶爾給自己一個美好的午後，為你的多肉植物找個家，運用家中就有的材料，也能簡單作出工業風的水泥盆器，打造獨一無二的小天地。

材料準備：紙碗X1、紙杯X1、竹筷X1、手套、砂紙、培養土、水泥砂、水

作法：

1. 製作水泥漿：在紙碗裡以水1：水泥粉5的比例均勻攪拌至黏稠狀，並將水泥料拍平。

2.在裝有水泥漿的紙碗裡，用力壓上紙杯，類似同心圓的樣式。

3.待1~2日水泥乾燥後即可脫模，脫模後不均勻的地方，可運用砂紙磨平整，水泥盆器完成！

4.選擇適宜的多肉植物移盆到水泥盆器中。首先在盆器內填入培養土，並把植物輕輕放入盆器中再用土壤完整覆蓋住，最後可以再上層鋪些許介質土，美觀之外也能有利排水。

還是不知道如何下手？跟著影片這樣做！