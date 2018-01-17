影╱法國實驗教育先驅School 42認同台灣實驗教育方向

2018-01-17 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台灣實驗教育走到今日，已達到百花齊放，辦理型態也趨向多元。教育部今天邀請宜蘭縣岳明國小等4所實驗教育學校分享成果，各校把地理環境融入課堂中，開發海洋、山林及植物等多元課程，學生上課不再是背誦課本內容，還能讓知識直接導入生活，學習有效解決問題。法國著名的實驗教育機構「School 42」代表也透過影片，鼓勵並認同台灣的實驗教育方向。

代表公辦民營的宜蘭縣岳明國小、原住民實驗教育的屏東縣長榮百合國小、民辦民營的台中市磊川華德福學校，以及代表公立學校型態實驗教育的台南市虎山國小，用戲劇、音樂、傳統文化等方式，具體展現學習成果。岳明國小校長黃建榮表示，實驗教育旨在設法讓孩子的生命不同，讓他們透過課堂不只是學到知識，還能培養人格發展，最重要的是清楚自己「為何而學」。

岳明國小學生今天透過戲劇表演，秀出海洋文化學習成果；虎山國小學生則以生動方式，介紹低中高年級的課程規劃，包括用五感認識植物、以及用蝶豆花製作養生茶等。虎山國小校長林勇成表示，台灣的實驗教育已逐漸被國際看見，該校在台美生態學校中獲聯合國「eco school」最高榮譽，被譽為教育典範的芬蘭，最近也在期刊中提到台灣的實驗教育。

長榮百合國小學生則換上原民傳統服飾，帶來舞蹈及歌唱演出，並且教在場民眾講簡單的族語，全場氣氛溫馨；磊川華德福學校則請在實驗教育就讀長達10年的學生，以木吉他示範自填自創歌曲，展現填詞及編曲的音樂創造力。