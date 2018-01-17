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陳師孟爭議 孫大千：望吳敦義發動抗爭 讓他辭監委

中華電信iPhone最高省6,500　加碼抽犀牛盾

2018-01-17 20:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

新年開春，中華電信再推iPhone加碼優惠，1月31日前購買iPhone 7 256GB、iPhone 7 Plus 256GB搭配大4G購機方案999元以上資費，購機可享限時折價1,500元，老客戶或行動VIP客戶再享購機價最高現折5,000元，相當於最高可現省6,500元；購買iPhone全系列機型還可參加限量款犀牛盾防摔邊框保護殼抽獎。

即日起至2月28日到中華電信搭配指定方案購買iPhone全機型，即可參加iPhone限定「新年新氣象．蘋果換新衣」刮刮卡抽獎，有機會刮中不同凡想之旅10大景點插畫的限量犀牛盾防摔邊框保護殼，還可同時參加倒數最後一個多月的限量果粉專屬iGift好禮及「不同凡想之旅」免費美國行抽獎活動。

除了iPhone之外，中華電信看好全螢幕、大尺寸手機趨勢，也提供多項優惠獨家贈禮，即日起至2月28日購買Samsung Galaxy Note8、S8、A8系列，獨家贈送美拍充電組；購買中華電信獨賣的OPPO A75s並搭配指定資費，登錄送OPPO 隨行杯，周周再抽Panasonic咖啡機；即日起至1月31日購買HUAWEI Mate10，獨家送掀蓋式皮套和TESCOM吹風機；購買HTC U11、 U11＋系列，登錄就送HTC X MAYDAY夢想背包。

此外，即日起至4月1日購買iPhone或Android新機搭配中華電信大4G方案1,399元以上資費，再享FOX＋首年免月租優惠。

中華電信推出iPhone限定「新年新氣象．蘋果換新衣」刮刮卡抽獎活動，有機會獲得...
中華電信推出iPhone限定「新年新氣象．蘋果換新衣」刮刮卡抽獎活動，有機會獲得限量款犀牛盾防摔邊框保護殼。圖／中華電信提供
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