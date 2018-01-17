再忙也要放閃！12家飯店情人節大餐懶人包

2018-01-17 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



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今年西洋情人節雖然強碰小年夜，許多情侶選擇提前過節放閃。飯店業者今年紛紛推出情人節限定套餐，雖然距離情人節還有近1個月的時間，但目前訂位5到9成滿，想訂位得趁早，與另一半留下難忘回憶。

1.台北美福大飯店

台北美福飯店從2月9日到14日間推出情人節住房方案，除了享有住房、彩匯自助早餐外，還可享用晴山日本料理、GMT義法餐廳情人節雙人套餐，包含新鮮生魚片、美國極黑和牛或美國Prime牛肋排等頂級食材，價位9,999元起。

2.台北萬豪酒店

台北萬豪酒店的酒吧餐廳20樓INGES BAR & Grill以及Garden Kithen，分別推出浪漫滿溢的情人節大餐。其中INGES BAR & Grill以生蠔開始，再用干貝搭配甜菜、比利時紅菜、紅葡萄柚等，營造出「紅色情人節」氛圍，還有搭佐松露玉米餅、煙燻青乾魚、碳烤龍蝦，以及美國肋眼牛排或羊排，同時可欣賞「千萬夜景」。Garden Kithen用新鮮番茄搭干貝莎莎、甜菜薄片、雙色魚子醬、煎鴨肝搭鴨肝馬卡龍、美國肋眼牛排等。兩間餐廳的套餐價格，每人落在2,790元到3,600元間。

3.台北國賓飯店

台北國賓飯店A CUT於西洋情人節當天推出套餐，主餐以和牛為主，包含美國SRF極黑和牛及日本和牛。同時前菜也升級，將義大利貝魯迦鱘魚子醬及法國黑松露佐伊比利火腿設計成冷前菜，讓顧客可依據喜好選擇，晚間套餐4,350元起。

4.台北君悅酒店

台北君悅酒店從2月9日到14日間，於寶艾西餐廳、Ziga Zaga 義大利餐廳推出情人節套餐。其中，寶艾西餐廳以繽紛春日為主軸，結合水果、花瓣以及和牛等頂級食材，推出6道式情人節套餐，每套3,200元。Ziga Zaga 義大利餐廳則是以義式料理為主軸推出5道式情人節套餐，每套2,600元起。另若當天用餐，可用1,314元加購法國酩悅粉紅香檳，全館限量30瓶。

5.華泰大飯店

華泰大飯店的驢子餐廳2月9日到14日間，推出情人節主廚精選套餐，包含北海道生干貝、西班牙火腿等高檔食材，主菜則是台灣民眾最愛的老饕牛排，再配上松露馬鈴薯泥，每人1,980元起。

6.台中日月千禧酒店

台中日月千禧酒店在2月14日當天推出情人套餐，除了用澳洲和牛作為套餐主菜外，還有法式香煎鴨肝、北海道干貝、波士頓龍蝦等食材做成的料理，並將玫瑰、香檳入菜，特製象徵愛情的蘋果甜點，每人2,899元起。

7.台北君品酒店

台北君品酒店雲軒西餐廳推出「Dating with the Chefs」情人節活動，現場不僅可以享用情人節私房餐點搭配酒品，還可向主廚學習一道情人節甜點。此外，現場參與活動嘉賓可參加交換禮物活動，有機會抽到主廚精心準備的情人節禮物。每人1,500元、限20人。

8.高雄英迪格酒店

高雄英迪格酒店在2月10日到14日間，於Wok on the Park全日餐廳推出情人節套餐，有中式及西式可供選擇。西餐湯點為馬賽海鮮湯、茴香燻鮭魚石榴蜂蜜油醋，主菜為無骨鮮切牛小排，精淋上羊肚菌與低溫熬製牛骨紅酒醬汁，配上千層洋芋。另有法式傳統油封鴨腿配美國蘆筍可選擇。中餐則是前菜炙燒鑲貝草莓，湯品藕蓮情逗烏雞，以及久幟明蝦初對骨，皆是雙人分享。不論中西套餐價位皆是1,800元起。

9.香格里拉台北遠東飯店

香格里拉台北遠東飯店的馬可波羅義大利餐廳，推出義國愛戀‧情人雙饗套餐，包含鮪魚塔塔襯起司蔬菜丁、番茄澄清湯、甜菜根毛豆麵餃佐佩科里諾起司醬、香煎野生鱸魚襯花椰菜泥佐辣味酸奶、慢燉美國牛小排襯炭烤花椰菜泥、玫瑰覆盆子冰沙、蜂蜜瑞可塔慕斯搭配草莓醬汁等菜肴。

10.Mega 50餐飲

位於新北市的Mega 50餐飲及宴會旗下餐廳推出情人套餐，其中望月樓粵菜餐廳設計7道式浪漫情人套餐，有港式燒味拼盤、蛹蟲草竹笙燉海螺、芝士牛油焗龍蝦、蠔皇百靈菇燴原隻鮑、香草黑椒烤羊排等，每人1,799元起。Asia 49亞洲料理及酒廊則有8道式二人份套餐，整套吃下來有泰式青木瓜沙拉、鳳梨蝦球、沙嗲烤雞肉串、鮮魚米粉湯、嫩烤豬肋排、蝦醬空心菜、泰式炒粿條、以及紫米椰香西米露佐芋頭冰淇淋，雙人價位1,636元起。

11.台北威斯汀六福皇宮

台北威斯汀六福皇宮丹耶澧義大利餐廳從2月9日到2月14日間推出情人節雙人套餐，全套餐點共有7道菜肴，包含鴨肝、澳洲和牛頰佐松露等，套餐價3,980元起。同時針對情人加碼義大利經典紅、白酒，提供客人隨餐享用。

12.台北松山意舍酒店